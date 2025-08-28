ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

1句「只能靠媽媽了」！ 7旬婦3度被迫金援女兒...生活陷困境

▲高齡母親因女兒連續三度求助學費，生活壓力倍增。（示意圖／Pixabay）

日本一名年近七旬的女性高橋紀子（化名），靠每月12萬日圓（約新台幣2萬4,000元）年金過日子，卻因女兒連續三度開口求助學費而陷入兩難。女兒一句「只能靠媽媽了」，令她聽完當場愣住。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，紀子女士幾年前喪偶，獨自住在自有住宅，因為生活節儉日子勉強過得下去，但並無太多餘裕的錢。過去兩名外孫升學時，她分別支援了100萬日圓（約新台幣20萬元）與200萬日圓（約新台幣40萬元），如今女兒再度提出第三名孩子的私立大學學費需求。

40多歲的女兒真理子（化名）育有三名子女，長期背負房貸，獎金收入又下滑。她向母親坦言「實在沒有餘力」，希望母親再次伸出援手。紀子女士心中五味雜陳，向朋友傾訴卻得到冷淡回應：「我們自己生活都很吃緊，哪敢動用老本去幫孩子」、「幫子女是美德，但若因此讓自己陷困，反而沒有意義」。

專家指出，教育費仰賴父母或祖父母在日本並不罕見，但對年金生活者來說，過度支援可能導致「老後破產」。根據公益財團法人生命保險文化中心2022年的調查，82.2％的受訪者表示對退休生活感到不安，其中17.5％甚至直言「非常不安」。而子女的購屋資金或教育費，往往正是導致意外支出的主因之一。

經過思考，紀子女士最後僅提供少額資助，並鼓勵女兒申請奬學金或教育貸款。「我只能在能力範圍內幫忙，很怕被覺得冷漠，但朋友提醒我，守住自己的生活也是一種責任。」她說。

目前，日本政府與各大學陸續提供學費減免、給付型奬學金與教育貸款，讓學生能自行承擔部分責任。專家提醒，父母一味掏出老本協助，反而可能削弱子女面對現實的能力。紀子女士坦言：「今後我會和女兒談清楚，不能讓她覺得援助是理所當然。金錢的話題在家人之間很難，但更需要好好溝通。」

