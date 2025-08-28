快訊／台積電跌5元至1185　台股開盤下跌52點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（28日）以24468.12點開出，指數下跌51.78點，跌幅0.21％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1185元，跌幅0.42％；鴻海（2317）下跌0.5元至207.5元；聯發科（2454）下跌5元至1395元；廣達（2382）下跌1元來到268元；長榮（2603）上漲1元至189元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲147.16點或0.32％，收在45565.23點；標準普爾500指數上漲15.46點或0.24％，收6481.4點；那斯達克指數上漲45.87點或0.21％，收在21590.14點；費城半導體指數上漲16.69點或0.29％，收5824.61點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45565.23
|▲147.16
|▲0.32%
|S&P500
|6481.4
|▲15.46
|▲0.24%
|NASDAQ
|21590.14
|▲45.87
|▲0.21%
|費城半導體指數
|5824.61
|▲16.69
|▲0.29%
資料來源：證交所
讀者迴響