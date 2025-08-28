快訊／台積電跌5元至1185　台股開盤下跌52點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（28日）以24468.12點開出，指數下跌51.78點，跌幅0.21％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1185元，跌幅0.42％；鴻海（2317）下跌0.5元至207.5元；聯發科（2454）下跌5元至1395元；廣達（2382）下跌1元來到268元；長榮（2603）上漲1元至189元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲147.16點或0.32％，收在45565.23點；標準普爾500指數上漲15.46點或0.24％，收6481.4點；那斯達克指數上漲45.87點或0.21％，收在21590.14點；費城半導體指數上漲16.69點或0.29％，收5824.61點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45565.23 ▲147.16 ▲0.32% S&P500 6481.4 ▲15.46 ▲0.24% NASDAQ 21590.14 ▲45.87 ▲0.21% 費城半導體指數 5824.61 ▲16.69 ▲0.29%

資料來源：證交所