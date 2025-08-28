輝達營收優於預期但股價挫5％　陸行之提四點分析

▲美國晶片大廠輝達。（圖／路透）

AI龍頭輝達今日公布財報，雖然營收、獲利都高於預期，但盤後股價重挫5%，對此知名半導體陸行之表示，市值王股價這3個月頻創新高，而一丁點超越市場預期的三季度展望，短期實在無法讓滿手及空手的投資人再大幅加碼，但輝達第三季營收沒有包含H20的出貨，因此陸行之認為，這部分營收應該會有上修空間。

陸行之表示，全球4.4兆美元市值王今早剛公布二季度獲利及三季度展望，雖然營收，獲利皆小幅高於預期，但最新盤後市值仍縮水超過3%，並拖累一堆供應鏈玩家回檔休息一下，他只能說市值王股價這3個月頻創新高，而一丁點超越市場預期的三季度展望，短期實在無法讓滿手及空手的投資人再大幅加碼。

陸行之也整理一下市值王的財務數據，並提出以下四點：

1. 公司預期 3Q25 營收 540億美元+/-2%，比2Q25季增13-18%，年增54%，比市場預期高 1%；公司預期毛利率為72.8-73.8%，平均73.5%，也比市場預期的73.4%好一丁點，EPS 1.16 比市場預期的 1.15也好一丁點，不知道是分析師太會精算，還是公司乾脆拿彭博社分析師預測再加一丁點來給指引？

2. 雖然二季度數據中心及車用半導體都僅季增5%以內，但三季度Blackwell 大量出貨應該是帶動公司13-18%季增的主因，公司說Blackwell GPU在二季度已經佔數據中心營收近一半，但即使如此，二季度還是受到不能賣H20的影響（12% impacts），AI GPU 營收少了40億美元，讓AI GPU 營收整體達338億美元，季減1%。

3. 公司還說三季度營收指引沒有包括H20的出貨，這部分營收應該有上修空間，假如加回40億美元，但要扣掉15%（6億美元）的出口管制稅，對三季度營收也有6%的貢獻，不無小補。

4. 比較讓我們憂慮的是二季度庫存增至149.6億美元，庫存月數季增32%，年增30%至3.48個月，雖然離歷史高點仍有段距離，但這是為了提前準備3Q25的13-18%大幅出貨增長（Blackwell)？還是舊產品H100/200系列需求大幅衰減，庫存增加造成的呢?

