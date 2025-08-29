「旺春輪」拖帶往中東　傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

▲「旺春輪」已在拖帶往中東避難港途中。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／綜合報導

今年6月9日在印度喀拉拉邦海岸外貨艙發生爆炸並起火事件的萬海航運「旺春輪」，該公司本月25日通知客戶，船隻已啟程由救難團隊負責拖帶往中東區域方向，特定避難港配合細節仍在評估考量。國際媒體則報導，消息人士透露，船隻將以阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港做為避難港。

萬海表示，目前船舶穩度、結構安全與吃水等條件，並利用氣象導航軟體評估航行路線，均符合安全拖帶條件，過程將全程監控並確保能順利抵達指定避難港。

「旺春輪」兩個多月前發生火災後，根據印度當局要求，將船隻拖離印度經濟海域，在印度與斯里蘭卡海域交界附近的公海進行滅火與救助行動，另一方面也尋找合適的避難港，好卸下貨載並對船隻做處理。旺春輪是可裝載4333箱(20呎櫃)的中型貨櫃船，同業估計，該輪即使賣廢鐵也還值7、8百萬美元。

國際媒體在本月11日曾經報導，船東計劃在斯里蘭卡尋求避難港，中國招商局經營的漢班托塔港也已同意接收該船，但是斯里蘭卡當局要求提供32.5億美元的擔保金，讓救難計劃遇到了不可逾越的障礙，這一數額遠遠超過了打撈行動的正常責任限額。

萬海當時對於國外媒體的報導，表示是以訛傳訛的消息，說明公司正與指定專家及救助團隊密切合作，積極與潛在的避難港洽談。後續將依船舶安全整體適用性與火災殘骸物處理條件綜合考量，擇定最適避難港口。

如今船隻已經啟程前往中東，業界分析，傑貝阿里有能力接收陷入困境的船隻，並有必要的接收設施來處理船上卸下的危險貨物，只是在近2000海浬的航程中，船隻將被拖曳過印度的西南季風季節，會對船體造成相當大的壓力。