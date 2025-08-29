快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股周四（28）日全面收漲，台股受此激勵，今（29）日以上漲201.58點、24438.03點開出，指數漲幅擴大，大漲333點，衝上24570.15點創新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1180元，漲幅1.72％；鴻海（2317）維持平盤至206元；聯發科（2454）上漲5元至1390元；廣達（2382）上漲1.5元來到267.5元；長榮（2603）上漲0.5元至188.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲71.67點或0.16％，收在45636.9點；標準普爾500指數上漲20.46點或0.32％，收6501.86點；那斯達克指數上漲115.02點或0.53％，收在21705.16點；費城半導體指數上漲28.44點或0.49％，收5853.05點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45636.9 ▲71.67 ▲0.16% S&P500 6501.86 ▲20.46 ▲0.32% NASDAQ 21705.16 ▲115.02 ▲0.53% 費城半導體指數 5853.05 ▲28.44 ▲0.49%

資料來源：證交所