快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股周四（28）日全面收漲，台股受此激勵，今（29）日以上漲201.58點、24438.03點開出，指數漲幅擴大，大漲333點，衝上24570.15點創新高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1180元，漲幅1.72％；鴻海（2317）維持平盤至206元；聯發科（2454）上漲5元至1390元；廣達（2382）上漲1.5元來到267.5元；長榮（2603）上漲0.5元至188.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲71.67點或0.16％，收在45636.9點；標準普爾500指數上漲20.46點或0.32％，收6501.86點；那斯達克指數上漲115.02點或0.53％，收在21705.16點；費城半導體指數上漲28.44點或0.49％，收5853.05點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45636.9
|▲71.67
|▲0.16%
|S&P500
|6501.86
|▲20.46
|▲0.32%
|NASDAQ
|21705.16
|▲115.02
|▲0.53%
|費城半導體指數
|5853.05
|▲28.44
|▲0.49%
資料來源：證交所
