ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

8月台股連四紅　9月迎降息潮帶動一波資金行情

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI族群領軍，美股攀升，台股8月指數創下24570點新高，月線有機會收漲900多點，創下連四紅，至於9月行情，美國總統川普口中的「Mr. Too Late」美聯準會主席鮑爾總算轉鴿，市場預估美聯準會有望於9月宣布降息，將為全球股市帶來新一波資金行情，統一投信分析，台股在資金挹注、獲利上修和不確定性淡去所組成的黃金三角撐腰下，可望形成「金蛇擺尾」的走勢。

9月下旬「全球超級央行周」即將登場，美、加、日、英、台等，都將舉行利率決策會議，吸引全球投資人關注。鮑爾日前於全球央行年會上釋出「通膨上行風險已經減弱」的言論，被解讀為對降息的態度出現鬆動，令市場預估9月份的降息可能性大幅提升，且2025年全年降息空間亦有所回升；資金流動性進一步寬鬆，對全球股市表現將是一大利多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一投信台股研究團隊指出，財政部看好台灣今(2025)年出口總額將首度挑戰5,000億美元大關，隨著出口表現續強，台企獲利預估逐步上修，過往困擾市場的「匯損」、「提前拉貨恐損後續接單表現」的陰霾漸遠。在獲利可期和不確定性下降的助攻下，有助於修復台股估值，預估9月超級央行周登場前，台股較大機率將呈現震盪向上格局。

統一投信台股研究團隊提醒，個股評價逐漸推高，對選股策略將形成考驗，且台股上下震盪整理在所難免，投資人不妨趁拉回時再加大布局力道。同時，短期內台股行情M型化態勢不變，散熱、ASIC晶片、GB200 ODM等AI產業供應鏈仍是市場資金追逐焦點。

以近來備受矚目的統一台股增長主動式ETF基金(00981A)為例，就是透過主動選股汰弱留強，協助投資人爭取共享AI成長紅利的機會。目前00981A資產配置中，權重最高的前五大企業，分別在AI晶片製造、AI伺服器和散熱領域占有重要領導地位，進而助長00981A淨資產規模成長，從掛牌時的28億元攀升至183.7億元，成為投資市場的熱議焦點。

關鍵字： 台股AI族群9月行情出口表現央行周

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持　喊話入圍者「感言先準備好」

推薦閱讀

8月台股連四紅　9月迎降息潮帶動一波資金行情

8月台股連四紅　9月迎降息潮帶動一波資金行情

AI族群領軍，美股攀升，台股8月指數創下24570點新高，月線有機會收漲900多點，創下連四紅，至於9月行情，美國總統川普口中的「Mr. Too Late」美聯準會主席鮑爾總算轉鴿，市場預估美聯準會有望於9月宣布降息，將為全球股市帶來新一波資金行情，統一投信分析，台股在資金挹注、獲利上修和不確定性淡去所組成的黃金三角撐腰下，可望形成「金蛇擺尾」的走勢。

2025-08-29 09:42
快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

美股周四（28）日全面收漲，台股受此激勵，今（29）日以上漲201.58點、24438.03點開出，指數漲幅擴大，大漲333點，衝上24570.15點創新高。

2025-08-29 09:06
「旺春輪」拖帶往中東　傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

「旺春輪」拖帶往中東　傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

今年6月9日在印度喀拉拉邦海岸外貨艙發生爆炸並起火事件的萬海航運「旺春輪」，該公司本月25日通知客戶，船隻已啟程由救難團隊負責拖帶往中東區域方向，特定避難港配合細節仍在評估考量。國際媒體則報導，消息人士透露，船隻將以阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港做為避難港。

2025-08-29 01:00
台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

台積電亞利桑那州廠於本月正式動土開始建造占地 15 英畝的工業再生水廠（IRWP）。台積電表示，該廠旨在實現「近零廢水排放（Near Zero Liquid Discharge）」，意即每一滴水幾乎都可以循環再利用。初期運作時，廠房的水回收率可達 85%，並計劃逐步提升至 90%甚至更高。

2025-08-28 22:51
中國造商船調離美國線、節前最後搶運　或將迎來短期運輸高峰

中國造商船調離美國線、節前最後搶運　或將迎來短期運輸高峰

美國將在今年10月14日開始，對於中國建造的船舶徵收額外港口費，國內兩家超大型攬貨公司負責人指出，船公司已經陸續將中國製船舶調離美國線，9月初取消的航班明顯增加，另有小部分貨載考慮中國十一長假減班率恐拉高，貨載需要在9月份裝船才趕得上聖誕節前上市，因此9月1日美國線每大箱運價調漲800美元計畫有機會短期實現。

2025-08-28 19:32
合庫金總資產達5.2兆　ESG債券發行破百億

合庫金總資產達5.2兆　ESG債券發行破百億

合庫金控（5880）今（28）日舉行法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，近期美國與他國間之關稅協議逐步明朗，主要經濟體實施財政寬鬆政策，依國際貨幣基金組織(IMF)於7月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率上調至3%，明年經濟成長率則上調至3.1%，全球經濟於不確定性下，仍持續展現韌性。

2025-08-28 17:46
雄獅看好歐洲旅遊市場　樂觀看下半年連假多帶動需求

雄獅看好歐洲旅遊市場　樂觀看下半年連假多帶動需求

隨著國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等歐洲直飛航點，中東三大航空阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極布局台灣轉機市場，進一步推升台灣赴歐旅遊熱度。根據雄獅（2731）觀察，目前熱門地區依序為：東歐（奧捷斯匈）、西歐（荷比法）、中歐（德瑞）、南歐（西葡義希）及北歐；旅客需求也正朝「長天數、慢旅行、深主題」的模式發展。

2025-08-28 17:45
台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

台積電內鬼案偵結，3名涉案工程師遭提起公訴並求處重刑。檢方指出此案涉及竊取2奈米製程核心技術，攸關台灣半導體產業的國家競爭力，對此東京威力科創也聲明表示，前員工涉案遭起訴，對於此案深感遺憾並嚴肅以對，經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩至第三方，亦未發現有組織性地指示該名前員工獲取不當資訊的行為，同時也將全面配合司法調查。

2025-08-28 17:14
亂象掰了！13家融資租賃9/15起納管　裁罰上看千萬

亂象掰了！13家融資租賃9/15起納管　裁罰上看千萬

融資租賃公司納管於法有據，金管會2025年6月30日公告將13家融資租賃公司納入金保法範圍，預定9月15日生效，納入金管法之後，必須揭露利率及費用、不得有暴力討債…等行為，一旦違反相關規定，將處30萬元以上1千萬元以下罰鍰。

2025-08-28 17:00
全球央行總裁評比！　楊金龍重回「A級總裁」拿下 A-

全球央行總裁評比！　楊金龍重回「A級總裁」拿下 A-

環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比，台灣央行總裁楊金龍去年僅獲B+，今年重回「A級總裁」，獲得評比「A-」。

2025-08-28 16:11

讀者迴響

熱門新聞

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

高鐵停用台灣Pay　財金公司急發3點聲明

「旺春輪」拖帶往中東　傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

高息ETF真正香！　一表盤點前十大規模總報酬率表現

亂象掰了！13家融資租賃9/15起納管　裁罰上看千萬

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366