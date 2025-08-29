輝達股價下半年走勢　高盛點名三大關鍵

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
外資高盛釋出最新報告指出，輝達（Nvidia）股價未來數月的走勢，關鍵並非公布的財報，而是三大因素：AI資本支出指引、次世代晶片「Rubin」的進展，以及中國業務的不確定性。
輝達今年走勢大起大落，前幾個月股價一度重挫三成，4月觸及2025年低點；隨後強勁反彈92%，今年以來漲幅仍達35%。高盛分析師對輝達2026年的成長前景保持樂觀，但短期則持審慎態度。
高盛指出，根據歷史走勢，在缺乏具體數據推升市場預期的情況下，輝達股價短期要大幅跑贏恐怕不易，直至2026年初雲端巨頭（hyperscalers）公布正式資本支出指引之前，將有三大因素左右股價：
1.AI資本支出指引
雲端巨頭若在第三季進一步公布AI相關投資計畫，將成為股價催化劑。今年美國主要雲端業者資本支出預估達3,980億美元，預計到2028年將增至5,030億美元。
2.次世代晶片 Rubin 進展
新一代AI晶片 Rubin 搭載全新CPU「Vera」，效能料將超越現有 Blackwell 系列。黃仁勳在今年GTC大會宣布，Rubin將於2026年出貨，並透露公司正測試六款新晶片，包括與Rubin超級電腦相連的新GPU。
3.中國市場不確定性
輝達在中國的銷售是重要業務來源，年度市場潛在規模高達500億美元。先前因H20晶片遭禁售，輝達一度大跌並認列45億美元資產減損，並警告若禁令持續，下一季營收恐減少80億美元。近期美方允許恢復H20出貨，才稍緩市場疑慮。
讀者迴響