快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋 9／5到期

幸運兒是你嗎？114年3、4月期統一發票有3張千萬特別獎尚未有人出面領取，200萬還有2張，100萬則有1張也都還未領取，財政部提醒，中獎者務必在9月5日截止前完成領獎手續，否則屆時大獎金將全部充公入國庫。

76.7萬股東嗨翻！凱基金除權0.1元 上周填息今再填權

凱基金（2883）今年股利含股票與現金，並選不同時間進行除權息，今（29）日除權，每股配發0.1股票股利，昨（28）日收盤價15.55元，今日除權參考價15.39元，早盤最高來到15.6元，完成填權走勢；此外，凱基金先前6月30日除息，每股配發0.85元股息，花了40天，已於8月22日完成填息。

輝達揭露兩大客戶佔營收近四成 市場憂「客戶集中風險」

根據外媒CNBC報導，輝達在美國時間週三向證交會（SEC）提交的最新財報文件中披露，第二季有兩大客戶合計貢獻公司39%的營收，令市場對其過度依賴少數客戶的風險再度升溫。

輝達股價下半年走勢 高盛點名三大關鍵

外資高盛釋出最新報告指出，輝達（Nvidia）股價未來數月的走勢，關鍵並非公布的財報，而是三大因素：AI資本支出指引、次世代晶片「Rubin」的進展，以及中國業務的不確定性。

8月台股連四紅 9月迎降息潮帶動一波資金行情

AI族群領軍，美股攀升，台股8月指數創下24570點新高，月線有機會收漲900多點，創下連四紅，至於9月行情，美國總統川普口中的「Mr. Too Late」美聯準會主席鮑爾總算轉鴿，市場預估美聯準會有望於9月宣布降息，將為全球股市帶來新一波資金行情，統一投信分析，台股在資金挹注、獲利上修和不確定性淡去所組成的黃金三角撐腰下，可望形成「金蛇擺尾」的走勢。

「一支鋼筆」讓川普與李在明打開僵局！ 筆芯製造商股價大漲

南韓總統李在明赴美會晤美國總統川普，而李在明簽字時使用ZENYLE鋼筆，吸引川普目光，而李在明立刻把筆轉贈給川普，而生產筆芯的MonAmi股價連續兩天大漲，這段過程被財信傳媒董事長謝金河在臉書以「一支鋼筆打開了僵局」為題撰文。

快訊／台股大漲333點、衝24570創新高 台積電漲20元至1180

美股周四（28）日全面收漲，台股受此激勵，今（29）日以上漲201.58點、24438.03點開出，指數漲幅擴大，大漲333點，衝上24570.15點創新高。

「旺春輪」拖帶往中東 傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

今年6月9日在印度喀拉拉邦海岸外貨艙發生爆炸並起火事件的萬海航運「旺春輪」，該公司本月25日通知客戶，船隻已啟程由救難團隊負責拖帶往中東區域方向，特定避難港配合細節仍在評估考量。國際媒體則報導，消息人士透露，船隻將以阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港做為避難港。

台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠 水回收率有望達9成以上

台積電亞利桑那州廠於本月正式動土開始建造占地 15 英畝的工業再生水廠（IRWP）。台積電表示，該廠旨在實現「近零廢水排放（Near Zero Liquid Discharge）」，意即每一滴水幾乎都可以循環再利用。初期運作時，廠房的水回收率可達 85%，並計劃逐步提升至 90%甚至更高。

中國造商船調離美國線、節前最後搶運 或將迎來短期運輸高峰

美國將在今年10月14日開始，對於中國建造的船舶徵收額外港口費，國內兩家超大型攬貨公司負責人指出，船公司已經陸續將中國製船舶調離美國線，9月初取消的航班明顯增加，另有小部分貨載考慮中國十一長假減班率恐拉高，貨載需要在9月份裝船才趕得上聖誕節前上市，因此9月1日美國線每大箱運價調漲800美元計畫有機會短期實現。