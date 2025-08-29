輝達揭露兩大客戶佔營收近四成　市場憂「客戶集中風險」

▲美國晶片大廠輝達。（圖／路透）

根據外媒CNBC報導，輝達在美國時間週三向證交會（SEC）提交的最新財報文件中披露，第二季有兩大客戶合計貢獻公司39%的營收，令市場對其過度依賴少數客戶的風險再度升溫。

根據文件，輝達的「客戶A」貢獻總營收的23%、「客戶B」則佔16%。相較去年同期前兩大客戶分別僅佔14%及11%，集中度明顯提高。

輝達財務長Colette Kress在聲明中指出，「大型雲端服務供應商」約佔第二季資料中心業務營收的一半，而資料中心已是公司總營收的88%。輝達並承認，過去曾經歷營收高度集中於少數客戶的情況，「這樣的趨勢可能會持續。」

外界猜測這兩大客戶可能與雲端巨頭如微軟、亞馬遜、Google或甲骨文相關，但輝達未證實。文件僅揭露「客戶A、B」屬於直接客戶，多為代工廠（如鴻海、廣達）、OEM廠商或系統整合商（如戴爾），再將系統銷售給雲端業者與企業。至於雲端服務商則被歸為「間接客戶」，透過這些系統採購。

文件同時提到，有兩家「間接客戶」各自貢獻超過10%營收，且一家AI研發公司亦透過直接與間接渠道帶來「具意義」的營收，進一步增加外界對「神秘大客戶」的猜想。

法人指出，輝達爆發式成長高度依賴雲端資本支出規劃。滙豐證券分析師Frank Lee就認為，若2026年雲端資本支出指引未有更明確上修，短期內難再出現盈餘上調或股價催化劑，因此維持「持有」評等。

另一方面，黃仁勳則持續看好AI基礎建設長期市場。他向投資人表示，AI基礎設施規模可能達3至4兆美元，而輝達產品（不僅是GPU，也包括其他晶片）在單一5百億美元AI資料中心的建置成本中，市佔可高達70%。

黃仁勳並強調，僅前四大雲端業者的資本支出在兩年間已翻倍，今年整體規模預估達6,000億美元；此外，企業級買家、海外雲端供應商及各國政府投入的「主權AI」專案，將持續推動輝達營收成長。