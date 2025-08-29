歐美線運價跌幅加大、美國線9/1擬大幅漲價　SCFI上漲2.10%

▲美西線9月1日擬漲價50%。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場本周線歐美線現貨市場運價持續下跌，其中歐洲線跌幅加大，每大箱(40呎櫃)自2600美元跌到2000美元上下，美國線運價已低，跌幅縮小，船公司規劃9月1日起美國線每大箱運價要調高750美元，能否實現還是幾日行情有待觀察。今(29)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲29.70點，漲幅2.10%，指數來到1445.06點。

船公司預計9月1日美西線自目前的每大箱1450-1600美元調高到2300-2400美元，美東從2400美元調高到3200美元。歐洲線漲價計畫則延9月15日。攬貨業指出，美西線的漲價計畫，美西線每大箱擬上漲750美元，相當於調漲50%，SCFI是由船公司與攬貨公司自己申報價格，今日見到的價格已部分反映下周的價格。

今日SCFI上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1481美元，下跌187美元，跌幅11.21%；地中海線每箱2145美元，下跌80美元，跌幅3.60%，美西每大箱1923美元，上漲279美元，漲幅16.97%，美東每大箱2866美元，上漲253美元，漲幅9.68%。

波斯灣線每箱運價1579美元，上漲100美元，漲幅6.76%，南美線(桑托斯)每箱運價3027美元，下跌80美元，跌幅2.57%；東南亞線(新加坡)每箱運價419美元，上漲21美元，漲幅5.28%。