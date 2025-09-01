龔明鑫接經濟部長看美國關稅　「任何狀況都有路可走」

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部長龔明鑫今（1）日正式走馬上任，針對美國提高關稅可能對台灣產業造成的影響，他表示，「任何狀況都可以讓我們有路可以走、有策略可以因應」，並非關稅高就完全無路。

▲經濟部新任部長龔明鑫手持行政院長卓榮泰所送禮物，寫著「經濟優先、任重道遠」。（圖／記者鄭毓齡攝）

龔明鑫強調，雖然部分產業在美國市場面臨較高關稅，競爭對手國家可能搶占美國市場，但這也讓非美國市場出現新的機會，台灣應積極開拓多元市場，調整策略以應對各種變化。

在新任部長布達典禮上，龔明鑫透露，行政院已通過韌性特別條例，包含930億元產業支持方案。行政院會將儘快提出相關預算，期盼立法院能加速審議，讓特別預算能及早執行。不過，在特別預算正式上路前，行政院已指示各部會先以「移緩濟急」方式，協助產業度過眼前挑戰。

龔明鑫也提到，穩定供電是經濟部及台電的責任，強調2032年不會發生缺電問題，但仍須提前規劃，做好長期準備。針對核能議題，他指出台電已展開核電廠安全檢查，若結果確認安全，將有後續行動。此外，對於近期綠能相關案件，龔明鑫表示，經濟部及台電會全力配合司法調查，維護產業清廉。

他進一步說明，行政院副院長鄭麗君正與美方持續進行關稅談判，經濟部則作為強力後盾，隨時提供支援。中小微企業及傳統產業的支持方案也是重點工作，產業基礎建設則會持續投入。

回顧自身經歷，龔明鑫表示，2018年曾督導工具機產業，並見證國際局勢不斷變化，未來將導入AI技術，提升機械產業競爭力。高科技產業方面，台灣在全球扮演關鍵角色，未來會加強國際布局，推動產業能量走向世界。他也特別提到，台灣「五缺」問題已逐步改善，缺水情形獲得紓解，但因應氣候變遷，治水與能源穩定供應、減碳仍是首要任務。

典禮上，行政院政務委員馬永成感謝前部長郭智輝任內推動產業升級、能源轉型及數位經濟發展，讓台灣在國際競爭中維持領先。馬永成也肯定龔明鑫具備豐富專業和歷練，期待他以全面思維帶領經濟部迎向新挑戰。