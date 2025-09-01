ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

龔明鑫接經濟部長看美國關稅　「任何狀況都有路可走」

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部長龔明鑫今（1）日正式走馬上任，針對美國提高關稅可能對台灣產業造成的影響，他表示，「任何狀況都可以讓我們有路可以走、有策略可以因應」，並非關稅高就完全無路。

▲▼ 經濟部新任部長龔明鑫手持行政院長卓榮泰所送禮物，寫著「經濟優先、任重道遠」。。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲經濟部新任部長龔明鑫手持行政院長卓榮泰所送禮物，寫著「經濟優先、任重道遠」。（圖／記者鄭毓齡攝）

龔明鑫強調，雖然部分產業在美國市場面臨較高關稅，競爭對手國家可能搶占美國市場，但這也讓非美國市場出現新的機會，台灣應積極開拓多元市場，調整策略以應對各種變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在新任部長布達典禮上，龔明鑫透露，行政院已通過韌性特別條例，包含930億元產業支持方案。行政院會將儘快提出相關預算，期盼立法院能加速審議，讓特別預算能及早執行。不過，在特別預算正式上路前，行政院已指示各部會先以「移緩濟急」方式，協助產業度過眼前挑戰。

龔明鑫也提到，穩定供電是經濟部及台電的責任，強調2032年不會發生缺電問題，但仍須提前規劃，做好長期準備。針對核能議題，他指出台電已展開核電廠安全檢查，若結果確認安全，將有後續行動。此外，對於近期綠能相關案件，龔明鑫表示，經濟部及台電會全力配合司法調查，維護產業清廉。

他進一步說明，行政院副院長鄭麗君正與美方持續進行關稅談判，經濟部則作為強力後盾，隨時提供支援。中小微企業及傳統產業的支持方案也是重點工作，產業基礎建設則會持續投入。

回顧自身經歷，龔明鑫表示，2018年曾督導工具機產業，並見證國際局勢不斷變化，未來將導入AI技術，提升機械產業競爭力。高科技產業方面，台灣在全球扮演關鍵角色，未來會加強國際布局，推動產業能量走向世界。他也特別提到，台灣「五缺」問題已逐步改善，缺水情形獲得紓解，但因應氣候變遷，治水與能源穩定供應、減碳仍是首要任務。

典禮上，行政院政務委員馬永成感謝前部長郭智輝任內推動產業升級、能源轉型及數位經濟發展，讓台灣在國際競爭中維持領先。馬永成也肯定龔明鑫具備豐富專業和歷練，期待他以全面思維帶領經濟部迎向新挑戰。

關鍵字： 新任部長關稅挑戰產業支持供電規劃氣候變遷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

推薦閱讀

三商壽出售行情亮燈3萬人排隊買　中信金先議約小紅慶祝

三商壽出售行情亮燈3萬人排隊買　中信金先議約小紅慶祝

三商壽（2867）比武招親出售有了新進度，首輪邀約已在8月底截止並完成確認，由中信金（2891）與2家外資金融機構先行打入議約，消息傳來，今（1）日股價以5.7元開出，9點半過就鎖住6.11元漲停價位，漲停委買張數達3.4萬多張。

2025-09-01 10:23
獨／三商壽喊賣「首波邀約」截止　中信金與2外資先打入議約

獨／三商壽喊賣「首波邀約」截止　中信金與2外資先打入議約

三商美邦人壽（2867）出售新進展！投銀圈傳出公司主動向中信金（2891）等多家業者提出「邀請制」洽購意向，首輪邀約已在8月底截止並完成確認，由中信金與2家外資金融機構先馳得點，業界摒息以待大規模金融整併好消息。

2025-09-01 06:00
7檔本周除息ETF一表看　最佳年化配息率最高近8％

7檔本周除息ETF一表看　最佳年化配息率最高近8％

時序來到9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、統一台灣高息動能（00939）、群益優選非投等債（00953B）、凱基A級公司債（00950B）、大華投等美債15Y+（00959B）、統一ESG投等債15+（00966B）、新光BBB投等債（00970B）等共7檔即將在本周除息，這7檔都是月配型ETF，其中群益00953B以預估年化配息率7.85%奪下債券ETF配息王。

2025-09-01 10:58
川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

美國對等關稅持續干擾就業市場，勞動部今（1）日公告最新無薪假影響人數高達3055人，較前次公告增667人，整體減班休息統計上，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，續創今年新高。

2025-09-01 10:42
江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

台語天后「二姐」江蕙復出歌壇舉辦的23 場《無・有》演唱會今（1）日晚上舉行最後一場，由於至目前為止市場估已創下13億元票房紀錄，主辦單位寬宏藝術（6596）今日盤中股價刷176.5元天價，穩居娛樂經紀類股股王。

2025-09-01 09:51
抽中拼賺34.9萬！5檔申購本周拼場　新代報酬率破5成

抽中拼賺34.9萬！5檔申購本周拼場　新代報酬率破5成

本周股市公開申購熱度升溫，共有 5檔個股進行抽籤，根據統計，最大亮點來自即將於 9月11日抽籤的新代（7750）。該公司承銷價 630 元、8月29日收盤價達 979 元，帳面獲利高達 34.9 萬元，換算報酬率 55.4%。其申購期限為 9月5日至9月9日，投資人需把握時間。

2025-09-01 00:03
快訊／41萬股民注意！00713縮水配0.78元　9／19除息

快訊／41萬股民注意！00713縮水配0.78元　9／19除息

擁有逾41.49萬股民的台股季配型ETF元大高息低波（00713）今（1）日公告最新收益分配評價，每股配0.78元，為連續3次配息縮水，同時也是近9次配息金額最低，預計9月19日除息，10月15日入帳。

2025-09-01 14:25
快訊／台股收盤大跌161.37點　台積電漲5元至1165

快訊／台股收盤大跌161.37點　台積電漲5元至1165

台股今（1日）開低走低，加權指數終場大跌161.37點，以24071.73點作收，跌幅0.67％，成交量5090.75億元。

2025-09-01 13:36
新制勞退基金7月虧轉盈　勞工每人分紅2228元

新制勞退基金7月虧轉盈　勞工每人分紅2228元

新制勞退基金今年前6月雖落居虧損狀態，但勞動基金運用局今（1）日指出，因7月單月大賺943.8億元，前7月累計帳面收益已轉正，達287.8億元，以1292萬民勞工適用新制勞退估算，平均每位勞工帳面可分紅2228元。

2025-09-01 13:35
少年股神勇敢買！台股開戶數破1356萬創新高　19歲以下增幅最大

少年股神勇敢買！台股開戶數破1356萬創新高　19歲以下增幅最大

台股近期創下24570點新高，吸引開戶人數成長，證交所今（1）日公告8月底台股總開戶數至1356萬7161人，再寫下歷史新高，單月大增4萬7263人，其中，19歲以下月增1萬9345人，增幅最大。

2025-09-01 12:35

讀者迴響

熱門新聞

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

輝達GPU新戰略　大摩：看好「7家台廠」　ASIC技術迎頭趕上

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

快訊／41萬股民注意！00713縮水配0.78元　9／19除息

獨／三商壽喊賣「首波邀約」截止　中信金與2外資先打入議約

抽中拼賺34.9萬！5檔申購本周拼場　新代報酬率破5成

台股盤中急殺340點失守2萬4　法人點AI眼鏡族群抗震

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366