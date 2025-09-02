台灣宅配通與雪霸處　攜手復育台灣櫻花鉤吻鮭生態棲地

▲左起宅配通總經理徐慶懿、雪霸處處長林文和及祕書張杏枝合作共同移除外來種植物「漂浮天胡荽」。（圖／宅配通提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣櫻花鉤吻鮭生態中心位於台中武陵地區，為國寶魚「台灣櫻花鉤吻鮭」的重要復育基地。近日生態中心周邊的生態池，發現外來種五加科植物「漂浮天胡荽」的入侵，台灣宅配通與雪霸國家公園管理處(簡稱雪霸處)共同合作移除外來種植物入侵國家公園。這項合作已經連續了兩年。

此植物原產於美洲，生長於開闊溪流或灌溉渠道，具漂浮性並能快速蔓延，形成大面積覆蓋水域環境，對原生水域環境與生態造成壓迫，若該植物入侵七家灣溪流域，恐對當地生態系統及臺灣櫻花鉤吻鮭帶來重大威脅，宅配通與雪霸處及時展開移除行動，復育雪霸國家公園的原生物種棲地的永續發展。

宅配通長期關注並投入生態環境永續保護的議題，並以實際行動落實環境永續責任，連續兩年與雪霸處共同合作移除外來種植物入侵國家公園，去年保育汶水遊客中心周邊生態，共移除外來種植物面積達2.5公頃，重量約4,500公斤。

▲台灣宅配通與雪霸處共同合作移除武陵地區外來種植物。（圖／宅配通提供）

該公司今年再度號召員工與雪霸處同仁及保七總隊第五大隊，共計約50人投入武陵地區，成功移除外來植物約300公斤，涵蓋面積達0.1公頃。移除植物的種類包含漂浮天胡荽、貓兒菊、西洋蒲公英、白花三葉草、阿拉伯婆婆納、葦狀羊茅、毛花雀稗及大扁雀麥等。透過此次移除行動，不僅有效抑制外來植物擴散，更為穩固復育台灣櫻花鉤吻鮭的原生棲地基礎，為台灣生態永續與生物多樣性保育注入長遠助力。

台灣宅配通表示，與雪霸處共同守護國家公園的原生生態，希望能喚起大眾對生態環境保育的重視，齊力守護台灣獨特原生生態的資產，為台灣環境永續盡一份心力，確保實現生態環境永續平衡發展。