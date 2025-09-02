從代工霸主到被迫等待！彰化水五金受關稅衝擊　外圍廠商恐先停工

▲彰化頂番婆水五金產業繁榮，全盛期大大小小有逾800家業者。（圖／記者林挺弘攝）



記者林緯平、林挺弘／採訪報導

彰化頂番婆，這座曾經讓台灣水五金躍上國際舞台的小鎮，如今工廠鐵門半掩、機器聲逐漸稀落。這裡被譽為「水龍頭故鄉」，全盛時期有上千家工廠、超過萬名勞工，以「聚落式代工」的模式，支撐著全球超過一半的水龍頭供應。然而，近月來，美國祭出的20%對等關稅，讓這座小鎮的產業齒輪發出刺耳的卡頓聲。

雖然與鄰近主要競爭國相比——越南20%、中國30%、韓國15%——台灣並非最高，但對頂番婆這樣高度依賴美國市場的聚落，衝擊已然顯現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「美國訂單不敢下、業者們做好的零件只能堆廠房，大家都在等政府跟美方談清楚。」彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說。據估計，目前頂番婆一帶仍有約4、500家廠商、1萬8千名員工，每年產值高達600億元，其中七成產品仰賴美國市場。

▲張家烈指出現在還沒聽聞有業者停業的情況。（圖／記者林挺弘攝）

除了客戶砍單外，即使有產品要輸往美國，也面臨「報關模糊困境」，張家烈說：「同一支水龍頭，究竟該報水五金23%關稅（含原有3–4%）？還是被視為銅製品徵收50%？」這樣的不確定，使得美國客戶遲遲不下單，也讓代工鏈陷入半停擺。

頂番婆業者約有9成僅生產水五金中的部分零件，少數具備「從原料到成品」的完整產業線，如勝泰衛材，雖能自行掌握製程，卻同樣無法倖免。

▲趙志言說其公司有發展自有品牌行銷到他國，故此關稅衝擊對他影響較小。（圖／記者林挺弘攝）。（圖／記者林挺弘攝）

勝泰衛材總經理趙志言表示，「過往美國客戶是一次下一季的單量，但在美國政府課徵對等關稅後，客戶只能保證下一個月的單量，後一個月就難講。」此舉，讓業者不敢囤貨，更導致部分小廠乾脆停工歇業。

趙志言進一步解釋，此波衝擊，對主要銷美的OEM（代工生產；Original Equipment Manufacturer）業者影響較大，他們不僅得與客戶協調如何分攤關稅，甚至有人被要求暫緩生產；連帶地，也波及原本仰賴大廠訂單的分包商。

「現在市場不明朗、訂單變少，我們只能把外包的單收回來自己做，總得先顧好自己。外面的廠商就會想，乾脆停工算了。」趙志言坦言。

▲原本「加班」為常態的水五金產業，如今已不復在。（圖／記者林挺弘攝）

過去，頂番婆正是靠著這種群聚效應與高彈性代工模式，在國際上佔有一席之地；如今，除了美國客戶縮單，「匯率短期急升」更是另一層壓力。

根據勞動部昨（1）日公告，受美國關稅影響的通報實施減班休息家數118家，人數3055人，比上期增加45家，增加667人。整體減班休息統計上，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，續創今年新高。

張家烈說，目前尚未聽聞會員廠商停業，但已普遍出現「停止加班」的情況。趙志言則指出，許多業者自疫情後早已「賺得剛好養員工」，若關稅不確定性持續拉長，難保不會有人選擇收廠退場。