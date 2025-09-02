日本NISA免稅？誤會大了！TISA「５點優勢」完勝！

▲「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」協助長期穩健理財。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」是借鏡其他國家政策推出的一項個人投資理財制度，同時，也參考過去同樣由金管會政策指導、基富通執行的「好好退休準備平台」成功經驗，藉由有專家篩選的優質基金，及低費用率、低門檻的機制，協助全民長期穩健理財。

在TISA政策推出以前，包括日本、韓國、英國、加拿大等世界多個國家，都有類似制度。不過，TISA不限年齡都能投資，申購通通0手續費，經理費率在基富通平台標示明確、都不超過1%且無信託管理費，而且投資金額無上限，並且享有資本利得免稅，亦無股息或債息課稅問題，讓網友大讚完勝。

舉例來說，日本因為過去國內經濟長期低迷，加上負利率導致民眾現金、存款過高，而且都存放在家裡，為鼓勵民間投資來活絡經濟活動與振興資本市場，因此推出NISA（Nippon Individual Savings Account），但須滿18歲的成年人才能參加。

而NISA免稅優惠是因為日本的資本利得稅高達20%左右，日本政府為吸引民眾踴躍參與，便設計免稅措施。然而，多數人對於NISA免稅的認知普遍都有偏誤，認為是本金免稅，實際上只是「一定額度內本金所產生的獲利免稅」。

以NISA的積立型帳戶為例，投資範圍同樣是共同基金，每年的非課稅年度投資額上限為120萬日圓（約24萬元新台幣），各年度累積總上限為1,800萬日圓。假設該帳戶當年度投入本金為120萬日圓，獲利約10%，也就是12萬日圓（約2.4萬元新台幣）才享有免稅的優惠。

至於台灣TISA都是境內基金，資本利得原本都是「免稅」，加上TISA基金的股息或債息都會滾入本金再投資，既能創造複利效果，也沒有利息所得的課稅問題。換言之，TISA基金在稅負的基礎上，原本就比日本NISA更具有優勢，累積投資金額更沒有限制。

另外，TISA基金由銷售機構與基金公司共同讓利，例如基富通平台申購通通0手續費、無信託管理費，而且基金經理費率都不超過1%，有些甚至只有0.5或0.6%，相較於一般基金主級別費率為1.5-2.5%，每年至少省下1個百分點的費用，10年、20年長期累計下來，也是一筆不小的金額。

當然，這是TISA第一階段的利民措施，因為面對台灣人口加速走向高齡化、少子化的型態，為解決國人長期財富需求，金管會必須跟時間賽跑，先跨出第一步，在未來參與人數持續增加下，TISA將不斷優化，甚至有機會爭取如本金免稅等更多的優惠。