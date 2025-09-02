中國造船舶開始調離美國線　形成自然空班有利近月運價

▲中遠海運在大陸建造的船舶都將被迫調離美國線。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國將在今年10月14日開始，對於中國大陸建造的船舶徵收額外港口費，三大海運聯盟已經開始將陸造船調離美國線，其中卓越聯盟與雙子星聯盟情況較單純，估計對船期的影響較小，海洋聯盟因為大陸建造船多，調動工程浩大，估計會出現較多空班，但也有利10月中旬以前的貨櫃船運市場運價。

陽明海運所屬的卓越聯盟，陽明本身美西線有5艘船隻1.2萬箱(20呎櫃)的長租貨櫃船是大陸建造，公司方面表示，因為各航幾乎都是每周一班，在船隻對調時，根據船隻到港時間，僅會差個1到2天，影響不大，同聯盟的日本海洋網聯與韓新遠洋船隻主要在日本與韓國建造，影響也有限。

雙子星聯盟的馬士基與赫伯羅德航運，船隻主要在韓國與大陸建造，估計調度困難也不大，困難度最高的就屬海洋聯盟，因為該聯盟的中遠海運絕大多數在大陸建造，東方海外也有較多的大陸建造船隻。

海洋聯盟不是採取共同派船策略，而是各會員公司自行派船單獨開出某條航線，再與聯盟成員透過互換艙位方式聯營，未來美國線主要要靠長榮海運與法國達飛船隻經營，因此傳出未來美國線多數由長榮與達飛派船，中遠與東方海外船隻主要派駛中南美、地中海與中東等航線。

業界高階指出，歐洲線因為多數都是2萬箱以上的大船，無法航行美國，而且2萬箱以上大船在中國建造的佔多數，也無法調到美國線，還好各公司8千到1萬多箱的船最多，還有調度空間。

估計海洋聯盟這個組合在10月中以前，因為船舶重新配置，出現的空班會最多，而8月7日美國對等關稅開始生效，市場貨量驟減，加上中國十一長假工廠停工，本就需要做例行減班，正好由這次船隻調度來達成自然減班效果。

三大聯盟估計本月中旬過後就會公布新的船舶配置狀況，聯營方式是否會有變更也會明朗化。