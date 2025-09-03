「爽中7張發票」全無效！結局更尷尬　國稅局點名1類人：主動免罰

▲發票示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

財政部北區國稅局近日提醒，統一發票中獎的獎金只限於一般消費性交易，若屬營業性質，即便買受人未申請稅籍登記，仍不得領獎。該局強調，統一發票給獎的目的在於鼓勵民眾索取發票，防堵逃漏稅，同時保障消費者權益，並非為營業交易提供額外利益。

國稅局指出，依據《統一發票給獎辦法》第11條第1項第9款及財政部相關規定，買受人為營業人者，其購買貨物或勞務所取得的發票若中獎，一律不得領獎。即使營業人未辦理稅籍登記、發票上未載公司名稱或統一編號，看似符合領獎資格，但一經查獲仍會追回獎金。

該局舉例，一名A君於113年9至10月兌領中獎發票，獎金共2300 元，來自7張發票，均由某網路交易平臺開立，品名多為「手續費」。他們進一步調查發現，A君當期共取得該公司開立的185張發票，內容涉及「手續費」、「運費」等與營業相關項目；經確認，A君透過網路販售服飾與生活用品，卻未申請稅籍登記。

最終，國稅局除了追回已兌領的獎金，並輔導其辦理稅籍登記，補報銷售額920萬餘元及營業稅46萬餘元。

國稅局也呼籲，營業人不論是否登記，購買貨物或勞務取得的中獎發票均不得兌獎；若未登記營業人尚未遭檢舉或調查，應及早主動補報補繳所漏稅款，依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，可免於處罰。

