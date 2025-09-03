金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

▲ 黃金 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

根據報導全球性的金融與大宗商品媒體《Kitco News》指出，過去兩年，黃金市場持續上漲，央行需求在推動黃金市場上漲勢頭和創造黃金穩定價值方面發揮了關鍵作用，這也是自 1996 年以來，央行儲備中的黃金持有量首次超過美國國債。

報導稱即使在需求連續三年創下紀錄之後，一位市場分析師表示，官方儲備仍有很大的成長空間。專家認為，美國政府的經常帳和財政赤字，危及了美元作為世界儲備貨幣的地位。

Crescat Capital 合夥人兼宏觀策略師 Tavi Costa 在接受 Kitco News 採訪時表示，與 20 世紀 80 年代的水平相比，央行需求仍然相對較低。

他進一步指出，各國央行仍處於增持黃金和重建官方儲備的早期階段，黃金沒有理由不能佔到官方儲備的80%。這對金價意味著什麼？隨著各國央行繼續購買黃金，預計金價將達到目前的數倍。

歐洲央行在6月發布的報告中指出，黃金在全球官方儲備的比例已超過歐元。

Costa表示，鑑於全球主權債務一直以不可持續的速度成長，各國央行持續向黃金配置多元化資產並不令人意外。他特別指出，美國政府的經常帳和財政赤字，他認為這危及了美元作為世界儲備貨幣的地位。

他指出，這是美國歷史上第一次面臨這種困境，「在這種環境下，美元相對於其他法定貨幣的估值最高。」Costa說，允許通膨上升是應對政府債務處於歷史高點的唯一方法之一，這意味著美元價值將進一步下跌。

迄今為止，新興市場需求一直是推動官方儲備的關鍵因素。然而，Costa表示，隨著美元進一步疲軟，他預計已開發國家央行最終將進入市場。

他解釋說，已開發國家央行尚未購買黃金的原因之一是其準備金率仍然相對較高。目前，新興市場正在迎頭趕上。

從儲備數據來看，美國是全球最大的黃金儲備國，黃金儲備佔官方儲備的78%。德國央行持有3,350噸黃金，佔其外匯存底的77.5%，葡萄牙的黃金儲備佔其官方儲備的84%。

不過，Costa補充說，如果美元和美國國債繼續貶值，所有央行都將被迫購買黃金，以保護其貨幣的購買力。

對於投資者來說，Costa表示，即使目前黃金價格為每盎司 3,500 美元，但從長遠來看，黃金仍然是一種具有吸引力的投資。