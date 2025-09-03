ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

▲▼ 黃金 。（圖／路透）

▲ 黃金 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

根據報導全球性的金融與大宗商品媒體《Kitco News》指出，過去兩年，黃金市場持續上漲，央行需求在推動黃金市場上漲勢頭和創造黃金穩定價值方面發揮了關鍵作用，這也是自 1996 年以來，央行儲備中的黃金持有量首次超過美國國債。

報導稱即使在需求連續三年創下紀錄之後，一位市場分析師表示，官方儲備仍有很大的成長空間。專家認為，美國政府的經常帳和財政赤字，危及了美元作為世界儲備貨幣的地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Crescat Capital 合夥人兼宏觀策略師 Tavi Costa 在接受 Kitco News 採訪時表示，與 20 世紀 80 年代的水平相比，央行需求仍然相對較低。

他進一步指出，各國央行仍處於增持黃金和重建官方儲備的早期階段，黃金沒有理由不能佔到官方儲備的80%。這對金價意味著什麼？隨著各國央行繼續購買黃金，預計金價將達到目前的數倍。

歐洲央行在6月發布的報告中指出，黃金在全球官方儲備的比例已超過歐元。

Costa表示，鑑於全球主權債務一直以不可持續的速度成長，各國央行持續向黃金配置多元化資產並不令人意外。他特別指出，美國政府的經常帳和財政赤字，他認為這危及了美元作為世界儲備貨幣的地位。

他指出，這是美國歷史上第一次面臨這種困境，「在這種環境下，美元相對於其他法定貨幣的估值最高。」Costa說，允許通膨上升是應對政府債務處於歷史高點的唯一方法之一，這意味著美元價值將進一步下跌。

迄今為止，新興市場需求一直是推動官方儲備的關鍵因素。然而，Costa表示，隨著美元進一步疲軟，他預計已開發國家央行最終將進入市場。

他解釋說，已開發國家央行尚未購買黃金的原因之一是其準備金率仍然相對較高。目前，新興市場正在迎頭趕上。

從儲備數據來看，美國是全球最大的黃金儲備國，黃金儲備佔官方儲備的78%。德國央行持有3,350噸黃金，佔其外匯存底的77.5%，葡萄牙的黃金儲備佔其官方儲備的84%。
不過，Costa補充說，如果美元和美國國債繼續貶值，所有央行都將被迫購買黃金，以保護其貨幣的購買力。

對於投資者來說，Costa表示，即使目前黃金價格為每盎司 3,500 美元，但從長遠來看，黃金仍然是一種具有吸引力的投資。

關鍵字： 黃金央行需求金價美元危機儲備

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

明道幫國中同學要劉宇寧簽名照　他笑：從沒覺得你這麼有用XD

推薦閱讀

台積電南京廠豁免遭撤免驚！年報揭營收占比約2%　股價平盤震盪

台積電南京廠豁免遭撤免驚！年報揭營收占比約2%　股價平盤震盪

針對美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部今日表示，評估不影響整體產業競爭力，並將持續關注，並提出五點說明。不過根據台積電年報資料，台積電中國廠營收占比僅約2%，對整體營收影響相對較小，台積電股價今日也在平盤附近震盪。

2025-09-03 10:16
PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

PCB族群銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）分盤交易出關兩個交易日，呈現多空對戰，開盤不到半個小時，富喬成交量達4萬多張，成交金額逼近30億元，而金居成交量也逼近4萬張，成交金額達85億元，兩檔合計成交金額破百億元，成為上櫃人氣股。

2025-09-03 10:06
金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

根據報導全球性的金融與大宗商品媒體《Kitco News》指出，過去兩年，黃金市場持續上漲，央行需求在推動黃金市場上漲勢頭和創造黃金穩定價值方面發揮了關鍵作用，這也是自 1996 年以來，央行儲備中的黃金持有量首次超過美國國債。

2025-09-03 09:58
金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

受市場預料美國聯準會（Fed）降息機率升高，避險資金退出股票與長期政府公債轉向黃金商品，國際金價期、現貨雙創新高，不但現貨黃金衝至每盎司3540.04美元新高，期金報價已突破每盎司3610美元，再刷新天價。

2025-09-03 09:46
台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

ETF市場蓬勃發展，主動式ETF也加入發行之列，截至2025年8月29日，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元，主動統一台股增長（00981A）規模破200億元，進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）在內共8檔受益人數逆勢創高，整體表現來看，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯見出台股主動式ETF已然成為投資人新寵。

2025-09-03 12:03
關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

美國關稅大戰在全球股市掀起狂風巨浪，增添選股難度，由金管會推動的「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」，因為著重長期紀律理財的機制，適時成為股海浮木，近期受到市場熱烈討論。究竟什麼是TISA？如何投資？長期回報如何？ETtoday特別統整「TISA懶人包」，幫助投資人一次掌握這項長期理財新利器。

2025-09-03 11:45
GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

知名蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤今（3日）出具最新報告指出，觸控面板大廠GIS-KY業成（6456）已走過最壞時期，隨著獨家供應蘋果折疊iPhone、iPad與低價版Vision Pro（Vision Air）等三大產品訂單，未來營運成長可期，正處於由虧轉盈、邁向穩定獲利的關鍵轉折。

2025-09-03 11:42
降息預期點火　3策略搶搭美股多頭

降息預期點火　3策略搶搭美股多頭

聯準會主席鮑威爾在全球央行年會中暗示降息可能性大增，美股再創高。專家建議，現階段布局美股應專注跟緊川普政策，建立核心與衛星配置，並做好時間分散，才能在這波緩降息不確定環境下，從容獲利。

2025-09-03 11:18
川普政策引爆投資新商機　核能、軍工、加密貨幣等3大產業成贏家

川普政策引爆投資新商機　核能、軍工、加密貨幣等3大產業成贏家

川普重返白宮後，市場焦點多聚焦在關稅政策帶來的金融市場震盪，例如4月初的｢關稅解放日｣，一度讓美股大跌，加上川普本人對於｢新能源｣的嗤之以鼻、希望原油加大開採力度促使油價降低，以改善通膨及關稅成本侵蝕消費產業利潤等疑慮，均導致相關類股表現偏弱，讓不少投資人憂心忡忡。但專業機構提醒，投資人不應只看到政策的負面衝擊，川普政府的多項政策其實為國防軍工、核能發電、數位貨幣三大產業帶來意想不到的投資機會。

2025-09-03 10:40
台積電南京廠豁免遭撤！跌10元至1150　台股下跌逾60點失守2萬4

台積電南京廠豁免遭撤！跌10元至1150　台股下跌逾60點失守2萬4

美股4大指數全面下跌，台股今（3日）以24036.88點開出，指數上漲20.1點，漲幅0.08％，不過隨後在台積電（2330）南京廠驗證遭美撤銷利空下，台積電跌幅擴大，台股也出現跌逾60點、失守24000點整數關卡的情形。

2025-09-03 09:04

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

結婚拿父母2352萬大紅包　一招免稅

即／美撤銷台積電南京廠VEU特權　開盤跌3.11%

「爽中7張發票」全無效！國稅局點名1類人：主動免罰

金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

水五金廠商做四休三　經濟部急端3招

金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

今彩539頭獎一晚開4注　每注分600萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366