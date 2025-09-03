關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

▲因應全球股市的動盪，金管會推動的「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」，成為投資人在股海中尋求長期穩健理財的新選擇。（示意圖／資料照）

財經中心／綜合報導

美國關稅大戰在全球股市掀起狂風巨浪，增添選股難度，由金管會推動的「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」，因為著重長期紀律理財的機制，適時成為股海浮木，近期受到市場熱烈討論。究竟什麼是TISA？如何投資？長期回報如何？ETtoday特別統整「TISA懶人包」，幫助投資人一次掌握這項長期理財新利器。

第１問：什麼是TISA？為什麼值得關注？

TISA是由金管會政策指導、臺灣集中保管結算所規劃與建置的全民理財制度，全名為Taiwan Individual Savings Account，取各英文單字的第一個字母縮寫為TISA，中文為「臺灣個人投資儲蓄帳戶」。顧名思義，就是提供每一位中華民國的國民都可以透過TISA帳戶，長期投資理財，循序漸進儲備個人財富，因應人生各階段的需求。

第２問：TISA帳戶怎麼開？

民眾可至各大基金平台申請開設TISA帳戶，以國內最大的基金交易平台－基富通為例，已推出「TISA好享投」服務，於官網、APP提供「一鍵開通」TISA帳戶的服務。基富通股東包括臺灣集保結算所、30多家基金公司與證券櫃檯買賣中心，具備一定的公信力、產品最完整，能讓民眾長期理財感到便利、安心。

第３問：TISA帳戶的投資標的是什麼？

TISA帳戶的投資範圍初期規劃為境內共同基金，因為共同基金有4大優勢，適合每位民眾，有國民理財工具的稱號。

1、 專家管理：由基金經理團隊追蹤市場消息、分析總體經濟數據與企業財報、執行交易決策等，讓民眾省心、省力。

2、 風險分散：每一檔基金通常持有30支以上的股票或債券，避免雞蛋放在同一個籃子，達到分散風險的目的。

3、 低資金門檻：每月最低1,000元即可開始定期定額投資，友善小資族，也方便固定領薪的民眾擬訂每月的理財計畫。

4、 流動性高：買賣基金不需要對價關係人，只要向基金銷售機構提出申請，在市場波動較大時，也能申購或贖回。

第４問：所有境內共同基金都是TISA基金嗎？哪裡找得到？

不是所有境內基金都是TISA基金，必須由TISA基金委員會依照規定的條件，從市場上已發行銷售的基金中，挑出符合資格者，再由基金公司決定是否發行TISA類型的基金，才是TISA帳戶中真正可投資的TISA基金。

TISA基金的篩選條件不只看績效，也看波動風險，訴求長期表現穩健，包括

1、 基金成立須滿３年。

2、 規模達5億元以上

3、 晨星或理柏評級3星或3級以上。

4、 股票型基金的3年期夏普指數與索提諾指數均大於0.2；債券型基金3年期或5年期的夏普指數或索提諾指數在同類型排名前50%。

各基金平台中，以基富通上架的TISA基金最完整，已超過60檔，並且持續增加中，滿足民眾一站式理財的需要。（查看完整TISA基金）

第5問：申購TISA基金有什麼好處？

TISA基金由業者共同讓利，如基富通平台提供申購0手續費，基金公司發行的TISA基金經理費（或稱管理費）不超過1%，最低甚至下殺至0.5-0.6%，為一般主級別基金的三折或四折，藉此大幅減輕民眾長期理財的負擔，鼓勵國人長期有序投資。

此外，TISA基金都為累積類型，也就是不配息。依現行個人綜合所得稅法「境內基金資本利得免稅」規定，TISA基金亦適用。

整體來說，TISA帳戶透過有專家篩選、低費用率與低投資門檻的方式，協助國人及早儲備人生的財富，讓民眾終身受用。

第6問：TISA基金只能定期定額投資嗎？中斷投資會怎樣？

TISA帳戶主要是引導民眾長期紀律理財，所以規定採取「定期定額」方式投資，也就是每個月固定一個日期投資一筆資金申購TISA基金。而且每一筆契約都要連續成功扣款24個月，但如果在24個月期間，中途贖回、停止扣款或扣款失敗，也沒有任何懲罰，也不會要求補足這段期間的手續費或經理費優惠。只有一個象徵性的限制，就是原有契約終止扣款，且未來6個月不能再申購這一檔基金。

這麼做的原因是，民眾中斷投資可能是因為沒有想清楚，或者覺得這一檔基金不適合你，那麼就提供一個6個月的冷靜期（Cool Down），思考清楚好好找到適合的基金。

第7問：未成年的孩子也能投資TISA基金嗎？

只要是中華民國的國人或長期居台的外籍人士，不分年齡，都可以開設TISA帳戶與投資TISA基金。不過，未成年的孩子開設投資帳戶時，需要由父母（法定代理人）備齊雙方身分證件、銀行印鑑、填妥紙本書面資料，透過基富通等基金平台提出申請。

第8問：TISA基金與過去金管會推動的「好享退」、「好好退休」專案有什麼差異？

TISA基金包含這次新發行的TISA級別基金，以及好好退休境內基金、好享退基金。已投資好享退或好好退休的投資人，仍可依據個人理財計畫，決定是否投資其他TISA基金。

如果已有好好退休境內基金或好享退基金的契約和庫存，在開通TISA帳戶後，相關的契約與庫存將自動撥入「TISA帳戶」保管，未來還能享有更多TISA帳戶的相關優惠。

如果已投資好好退休準備平台的境外基金，雖然未納入TISA帳戶，但同樣是有專家嚴選把關、申購0手續費、低經理費率的優質基金，讓民眾有更多元的選擇，強化個人資產配置，對長期理財有加分的效果。

更重要的是，好好退休與各壽險公司合作，連結其保障型保險，包括小額終老保險、定期壽險、重大疾病險與微型保單，只要是單身、經濟弱勢家庭、身心障礙者與原住民、農漁民等特定族群，都能以每天10元的銅板價格，享有基本的人生保障。