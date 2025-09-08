TISA「大而美」　17檔老字號基金出列

▲TISA訴求長期理財，首波上架的基金都是由專家篩選，讓「穩健」成為最重要的考量。（示意圖／資料照）

財經中心／綜合報導

TISA訴求長期理財，TISA基金都是由專家篩選，務求長期績效穩健。觀察首波上架的基金中，共有17檔主級別已成立超過20年，規模大多有一定水準，而且歷經過多次景氣循環考驗後，仍持續為投資人帶來豐厚的回報，堪稱「大而美」的長期投資好選擇。

TISA基金以基富通平台最完整，已上架超過60檔，每一檔都是由TISA基金委員會依嚴格條件篩選而出，不僅成立須滿3年、規模達3億元以上，同時要兼顧報酬與風險指標，務求長期績效的穩定性，滿足民眾長期理財的需求。

觀察目前首波上架的TISA基金，共有17檔其主級別已成立超過20年，規模大多有一定水準，甚至不乏百億元等級以上者，如國泰小龍基金、元大台灣加權股價指數基金、統一大滿貫基金、群益馬拉松基金、PGIM保德信金滿意基金等。

而且根據晨星資料顯示，截至今年8月底為止，這17檔老字號基金近十年的累積報酬率平均為234%，優於台股加權指數同期間196%的表現；若將時間拉長至二十年，累積報酬率平均更達518%，同樣優於台股指數302%的漲幅。投資時間越久，兩者差距也拉得更大。

理柏（LSEG Lipper）亞太區研究總監馮志源表示，TISA與英國ISA、日本NISA一樣，都是訴求長期投資，基金都先經由專家精選，績效條件要滿足理柏保本能力3級或晨星3星以上評等，夏普指數或索提諾指數等風險報酬指標也是以3年期為基本的觀察期間，所以推出的都是各投信的旗艦型優質好基金。

TISA已經有專家去蕪存菁，他認為，投資人只需要依據個人的風險承受度，積極型就挑股票型基金，保守一點就挑平衡型基金。如果只有一筆資金的小資族，建議優先選擇比較熟悉的台股基金，資金稍多一些的人，可以自行搭配不同的海內外基金，組成一個多元資產配置的套餐。

但不管投資哪一檔TISA基金，重點還是要長期、紀律，真正要達到定期定額的長期複利效果，不要用太短視的角度的投資，一定要拉長時間，至少3年以上。尤其TISA基金的費用率相當低，每年手續費和經理費省個2%、3%，省下的費用都會反應在績效上，經過十年、二十年累積會非常可觀。