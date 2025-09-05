台積電德國廠5千人才缺口　推動德技職教育英語改革

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社柏林專電

台積電德國廠2027年投產，預估將帶來至少5000名技術人才缺口。為吸引國際學生、解決勞動力短缺問題，薩克森邦政府正籌建一所全英語授課的職業學校，學校建成後將創德國首例，挑戰傳統以德語為主的雙元制技職教育體系。

台積電與英飛凌（Infineon）等歐洲半導體製造商合資成立的歐洲半導體製造公司（歐機電，ESMC）去年8月在德國薩克森矽谷舉行動土典禮，預計2027年投產，將產生約5000名技術人才缺口。 因應人才需求，薩克森（Sachsen）邦政府、歐機電與當地工商會（IHK）合作，在薩克森邦籌建一所新職業學校，提供全英語授課半導體相關技術課程。希望藉此吸引來自波蘭、捷克等鄰國，甚至更遠地區的年輕人赴德接受培訓。

薩克森邦教育部長克萊門斯（Conrad Clemens）表示，隨著台積電與其他國際企業落腳薩克森，該地區正加速國際化。他說，「台積電給當地帶來巨大機會，現在是時候讓我們的職業訓練也跟上腳步，開放英語教學了。」 這所新學校預算約1億4000萬歐元（約50億新台幣），其中1億歐由歐盟補助，預計2029年開課，6層樓的建築設有體育館與游泳池。大型半導體製造商則計畫每年招收1000名學徒。

德國自古以來即有師徒制傳統，重視技職教育，大多數職業學校（Teilzeitberufsschule）採「雙元制」，學徒70%時間在企業實習、30%在學校上課，實務與理論並重。根據Statista統計，德國目前約有3400所雙元制職業學校，去年共有超過45萬人選擇接受這種培訓。 與台灣高職不同的是，德國學生通常在完成全日制義務教育、約15至16歲起，即可與企業簽署學徒契約，並同時登記入學職業學校。學徒制沒有嚴格年齡上限，20、30歲再接受職業訓練也很常見。 但全面以英語授課的職校，在德國仍屬首例。

建全英語新校消息露出後，德國聯邦教育部也向商報（Handelsblatt）證實，至今德國未有任何一所公立職校完全採用英語授課。 儘管政策創新引發關注，實際執行仍面臨不少困難。首先，根據德國現行法律，職校結業考試必須使用德語進行，若要改用英文，需修法調整。

此外，學校教材、課程、考題與師資培訓也需全面翻譯與改編，對教育體系是一大挑戰。 工商會指出，過去曾有學校試圖嘗試英語教學，但多因缺乏足夠師資與教材資源而失敗。加上許多中小企業仍以德語為主要工作語言，不是所有員工都具備英語能力，因此擔心在爭取國際學徒時，難以與大型企業競爭。

為顧及不同企業需求，薩克森邦政府計畫，針對如微電子工程師等某些技術職業推行「雙語教學」，部分課程用英語授課，並搭配德語訓練，讓國際學生在學習技術的同時也能逐步適應德語環境。 歐機電總裁克伊區（Christian Koitzsch）表示，國際化團隊已是半導體產業常態，使用英語培訓能幫助公司在全球市場中保持競爭力。

德國半導體大廠英飛凌也認為，工作現場已常用英語溝通，會為國際學徒提供語言課程與生活協助，幫助他們順利完成訓練並融入當地。 儘管法律與實務挑戰不少，薩克森政府與業界仍決心推動改革。當地官員強調，「不嘗試就永遠不知道行不行。市政當局、工商會與企業正共同努力，推動這項創舉。」