海研會積極爭取勞動部補助課程　今年班次增75%、兩年參訓210人

▲得獎的傑出海運青年與貴賓合影，前排左起陽明海運蔡豐明董事長、航港局陳賓權副局長、航政司盧清泉副司長、海研會理事長桑國忠、陽明海運盧峯海前董事長、中華海運研究協會王瀞珮常務監事。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會今(5)日召開會員大會，理事長桑國忠指出，協會積極參與TTQS(人才發展品質管理系統)評核，今年度再次獲得通過認證，並持續申辦勞動部產業人才投資方案提案，提供專業在職訓練課程，班次自去年的4班增為今年的7班，學員可獲得八成訓練費用補貼，兩年來累積210人參訓。

今年下半年課程包括「進出口、快遞貨物、貨轉郵通關實務訓練班第01期」(課程代碼：166705)、「保稅區與自由貿易港區貨物通關實務訓練班第01期」(課程代碼：166706)、「國際貿易海上貨物運輸保險訓練班第01期」(課程代碼：166707)及「專責報關人員實務訓練班第01期」(課程代碼：166708)等。

今日大會在台北市進出口公會一樓演講廳舉行，頒獎表揚20位傑出海運青年，陽明海運董事長蔡豐明在貴賓致詞時指出，目前海運界都面臨船員荒問題，表揚40歲以下的海運青年很有意義，鼓勵年輕人加入海運業，要讓年輕人以當船員為榮，實際上台灣的護國神山不是只有台積電，沒有第二個護國神山海運業支持，如何撐起台積電。

今日大會邀請國立高雄科技大學俞克維副校長、御風實習船李智聰船長與李世勳輪機長，就「我國海事教育實習船之現況與未來」主題進行分享。