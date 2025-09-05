跟股神一起賺　日股收復43000大關5檔ETF漲聲響起

▲日本股市示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國白宮4日宣布，總統川普已簽署行政命令，降低日本汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象，不疊加15%關稅，而日本承諾投資美國5500億美元，雙方就此協議簽署備忘錄。消息公布後激勵日本汽車類股，日經225指數終場收復43,000大關，漲幅逾1%，中信日本商社（00955）、國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）、台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）等5檔日股ETF漲幅均逾1%。

根據川普行政命令內容，美國將現行針對日本汽車的25%關稅降至12.5%，與既有2.5%的稅率合併後，總稅率為15%。而這部分是日本與美國7月即已談妥的內容。而調降關稅的生效時間等細節，將於7天內公布。在確定日本商品輸美的關稅可望大幅調降後，丸紅、伊藤忠商事等五大商社股票皆以上漲作收。

「股神」巴菲特重倉的日本五大商社，包括丸紅、住友商事、伊藤忠、三井物產、三菱商事，今年以來股價皆創新高。其中丸紅今年以來漲逾45%、三菱商事漲逾3成、住友商事漲逾2成5；伊藤忠與三井物產亦有逾1成漲幅。巴菲特日前於波克夏股東會承諾「50年不賣出」，接班人阿貝爾亦強調將與商社建立長期合作，8月更增持三菱商社持股，從原先的9.74%提高到10.23%，首度突破10%持股門檻，進一步穩固投資人信心。

00955經理人辛忠駿表示，日本五大商社具有外資青睞、低估值投資潛力大，以及股東權益報酬率（ROE）高等三大優勢。且日本商社不僅深耕能源、金屬與糧食等傳統領域，亦積極布局新能源、AI、再生能源等新興產業；此外，日本春鬥薪資上調幅度創下多年新高、基本面持續改善，加上外國資金持續湧入與日本政府推動半導體等科技產業振興政策，可望共同構成對日股後市的支撐。

