丈夫病危！妻急提領2000萬還債　拿不出「1證明」下場慘了

財政部南區國稅局表示，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間提領之存款，納稅義務人如不能證明該資金用途，所提領之存款應列入遺產申報課稅。

該局說明，依遺產及贈與稅法施行細則第13條規定，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間舉債、出售財產或提領存款，而其繼承人對該項借款、價金或存款不能證明其用途者，該項借款、價金或存款，仍應列入遺產課稅。

該局舉例，被繼承人甲君生前因病住院期間，其銀行帳戶被提領2,000萬元，該局查核發現已全數結購外幣匯至甲君之境外銀行帳戶，經向醫院查證甲君住院期間已無意識，無法處理事務，雖甲君配偶乙君表示，甲君國內銀行帳戶存款係由其提領用以償還甲君境外債務，並提示甲君境外帳戶至繼承日已無餘額佐證，但乙君無法提供清償債務及資金證明，因此，該局依法將該提領款項2,000萬元併入甲君遺產總額課稅。

該局提醒民眾，多數人以為只要在被繼承人生前提領現金，就不會被計入遺產，但如果是重病期間提領者，繼承人應保留相關憑證或單據供稽徵機關查核，若無法提出證明，應依規定併計遺產總額申報遺產稅，以免因漏報遭到補稅。若有相關疑義，可撥打免費服務專線0800-000321洽詢。

