台股叩關2萬5！專家齊喊「先守住月線不破」　類股輪動再攻高

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

在台積電（2330）上攻1195元新高帶動下，今（8）日台股創下24729.96點新高，惟追價力量不足指數呈現高檔整理，投資專家表示，近期台股攀高主要反映美國降息，資金寬鬆預期，若要更上一層樓需要實質性利多刺激，現階段將是高檔震盪類股輪動的格局，以24218點月線為支撐，守住月線為叩關25000點的首要關鍵。

台新投顧副總黃文清指出，上周五（5日）美國非農就業指數表現公布不如預期，造成美股收低，但這也強化市場對於9月聯準會降息信心度，而今日台股開高之後一度創下新高，礙於追價買盤力道不足，指數漲幅有所降温，盤面上依然是類股輪動架構，資金轉進漲勢相對落後蘋概股，台股只要月線不破，有機會向2萬5千扣關。

萬寶投顧執行長王榮旭分析，台股創新高已經充份反映美國降息題材，缺乏更新的利多刺激，因此無法吸引追價買盤力道進場，這也是指數無法上攻的關鍵，根據統計9月向來是美國年度當中表現最差一個月，以美股、台股連動性來看，9月台股將維持高檔震盪走勢，可能沒辦法像之前呈現單向表現。

王榮旭說，觀察盤面之前領漲都是大型權值股，最具代表性就是台積電（2330），而中小型股漲勢是落後，AI、軍工股仍是人氣表現，但因之前漲幅已大，接下來，將個股走勢分歧，而不是齊漲的格局。

摩爾投顧分析師謝晨彥指出，台股目前已來到「一個股市，兩個世界」的狀態，AI與非AI的分化將越來越大，即使聯準會降息之前台股衝25000點，指數上衝的空間並不大，重點在中小型股飆股。

謝晨彥觀察，尤其是電子族群以AI供應鏈，以及邊緣運算、光通訊、記憶體、機器人、摺疊手機、智慧眼鏡等相關中小型概念股都還有很大的漲幅，搭配8月營收的表現，會更穩操勝算。