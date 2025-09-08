業界首創！國泰證券推出點數變現　定期定額投資股票、ETF

▲國泰證推出點數變現定期定額投資服務。（圖／國泰證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）旗下國泰證與神坊資訊攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，近日獲金管會核准試辦金融科技創新實驗案，預計2025年底正式推行，讓客戶手中的點數不僅能兌換商品及電子票券、折抵保費等，更多了一項創新選擇「直接透過定期定額申購股票、ETF等投資商品」，讓點數經濟賦予積極意義與價值「投資」。

國泰證券表示，「小樹點」為國泰金控暨子公司統一使用的集團數位點數，提供集團客戶獎勵與企業福利的最佳體驗，並於多元場景如電商平台或生活類App等使用。預計年底試辦上線後，客戶可以透過國泰證券App以小樹點折抵台股定期定額投資金額，1點等於1元，最低門檻僅100點即可開啟投資旅程，且提供超過260檔熱門股票與ETF標的選擇，享有高彈性、低門檻的投資體驗，結合國泰證券低手續費的一大優勢，更加貼近年輕族群的理財需求。即使日後因點數用罄而暫停投資，既有投資商品仍持續存在，待點數再次累積達一定門檻時，投資人可隨時透過App恢復投資，操作流程直覺易上手，讓「存點」變「存股」，小資族也能輕鬆成為存股達人。

主管機關自2017年開放國內券商開辦「台股定期定額」服務起，投資金額從一年12億元，一路飆升至2024年1625億元，成為受投資人高度迴響的「市場顯學」，國泰證券身為首批提供「台股定期定額」服務的券商，持續深耕市場多年，2024年總累積扣款金額達641億元、市占率近40%，穩坐領導品牌地位；此次創新試辦象徵國泰證券打造多元數位投資服務的重要里程碑，展望未來，國泰證券期望持續強化集團內部資源整合效益，打造更具互通性與黏著度的用戶生態圈。

