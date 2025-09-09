博通獲大訂單暴衝　 輝達財務長駁「效能與算力才是關鍵」　

▲博通。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

博通（Broadcom）日前宣布簽下規模 100 億美元的客製化 AI 晶片合約，市場盛傳客戶可能是 OpenAI，引發外界關注是否會衝擊輝達（NVIDIA）在 AI 晶片市場的主導地位。對此，輝達財務長 Colette Kress 在美國高盛 Communacopia + Technology Conference 上強調，輝達的核心優勢在於提供「效能最佳、效能對瓦特最佳、效能對美元最佳」的資料中心解決方案，算力與能源效率才是 AI 運算的關鍵門檻。

根據外媒wccftech報導，Kress 表示，AI 模型在推論與推理應用中對算力需求極高，企業在建置大型資料中心集群時，必須考慮到未來 4 至 6 年甚至更長的電力使用成本，輝達的產品設計正是為了兼顧高效能與長期能源支出。「效能與功耗是缺一不可的，這將是我們維持領先的關鍵。」她說。

她進一步透露，輝達已在 GB200 與 GB300 AI 機櫃完成大規模量產，市場預期 GB300 第三季出貨將季增三倍，顯示需求遠超市場原本預期。未來還將推進代號「Vera Rubin」的新一代 AI GPU，六款晶片設計已完成，並鎖定一年一代的節奏持續前進。雖然 Rubin 尚未上市，已有資料中心客戶提前規劃數 GW 級別的電力配置，反映市場高度期待。

至於市場擔憂的中國變數，Kress 表示，輝達已取得美國政府的 H20 GPU 對中出貨許可，若中美關係改善，第三季營收最高有望增加 50 億美元。不過，目前雙邊地緣政治情勢仍充滿不確定性，也讓出貨進度受到牽制。

外界關注博通帶頭的「客製化 AI 晶片」模式是否會改變產業走向。Kress 回應，雖然部分大客戶尋求成本效益方案，但 AI 的本質仍取決於算力與能效表現，輝達具備完整生態系整合優勢，從 GPU、網路到資料中心架構均已經規模化落地，「我們對迎戰這些挑戰充滿信心。」