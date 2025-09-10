昱台國際預計10月下旬轉上櫃　主攻的東南亞海空貨運H2看好度高

▲昱台國際董事長劉枋(右)與公司財務長兼發言人蕭家辭(左)。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

經營海空運承攬物流業的昱台國際(7716)，預計今年10月下旬股票轉上櫃，該公司業務著重海運，主攻東南亞市場。8月7日美國對等關稅生效後，越南出口傳出可望有雙位數成長，泰國、印尼、菲律賓等表現也優於預期，昱台8月營收年減20.96%，與貨櫃船公司及主要海運承攬業營收年減四成上下相較，明顯有東南亞市場加持。

下半年市場走向昱台高階認為需要觀察9、10月市場變化與中美貿易協商結果，不過海空運承攬業賺取的是服務費與差價，即使營收衰退，仍可以維持一定獲利。

昱台8月營收1.67億元，年減20.96%，月增2.45%，1-8月營收13.82億元，年增2.44%。公司高階指出，由於上半年美國線貨載大量提前出貨狀況，影響到7、8月的貨量，其中衰退幅度最大的是中國大陸，很多訂單轉到東南亞，讓東南亞各國出口表現都不錯。

昱台今年上半年營收約五成來自台灣、越南佔26%、中國佔19%、柬埔寨佔9%，客戶以紡織業為大宗，而成衣是季節性貨品，頂多只能提前1、2個月出貨，目前都還有在持續出貨中。公司在越南與柬埔寨之間有經營陸運業務，整體營收海運佔約九成，空運與陸運佔約一成；直接客戶佔85%，同業的代理業務僅佔15%。



昱台今年上半年營收10.51億元，年增15%，獲利2739.7萬元，EPS1.37元，其中第二季因新台幣大幅升值，產生302.7萬元匯兌損失，致EPS減少0.15元，但仍優於去年同期的1.29元。