捷迅8月營收持續逆勢高成長66.78%　下半年AI仍是主要動能

▲左起捷迅總經理孫鋼銀與副總經理葉子菁。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)因為開拓新市場，今年業績持續逆勢呈現高成長，8月營收7.42億元，年增率高達66.78%，金額僅次於3月的7.52億元。捷迅總經理孫鋼銀指出，今年營收大幅成長，主要受惠於包機業務、AI伺服器相關產業需求，以及去年西雅圖鮮貨業務的延續帶動，下半年AI相關產業仍將是主要市場動能。

至於傳統產業，則因美國關稅政策及通膨影響，全球市場表現仍待觀察。捷迅越南河內公司已於第二季正式營運，並在業務推展上展現顯著的成長動能；公司在達拉斯機場附近投資的辦公倉庫複合設施預計10-11月完工，第四季開始為公司業績做出貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷迅副總經理葉子菁指出，8月上旬不少貨主還是有搶在8月7日對等關稅生效前出貨，9月上半月雖然沒有8月同期旺，但整體AI伺服器出貨量仍然維持高檔，第三季單季營收有望再戰新高。

第四季海運業者10月預期將會持續推漲價，加上走入傳統空運旺季，往年從中秋到至聖誕節前需求都會很不錯，捷迅也對第四季持正面看法。

捷迅8月營收7.42億元、月增3%、年增約67%，累計今年前8月合併營收來到54.37億元、年增73%。上半年合併營收39.78億元，獲利6683.2萬元，EPS1.91元，其中匯兌損失吃掉EPS2元，估計下半年將會有匯兌回沖利益。