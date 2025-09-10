ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

興櫃高價股掛牌強強滾　資金挪移指標依然強勢卡位

圖／先探投資週刊 提供

興櫃高價、高市值個股精銳盡出，包括禾榮科、新代、達明、鴻勁將一檔接一檔掛牌，成為台股新投資力量，更吸引大部位資金積極淘金。

文／林麗雪

大環境的投資變數雖大，但今年台股興櫃市場展現的企業經營活力卻令人嘖嘖稱奇，不僅高價股屢見不鮮，市值衝上五百億以上的新代、達明，及市值超過千億元的禾榮科及鴻勁精密，都是興櫃市場罕見的一時標的之選，除了凸顯台股市場資金的澎湃外，有技術及獲利實力的高市值股，掛牌後才是大資金正要勝擅全場的時候，值得長期關注。

市場投資情緒熱到最高點

四月初美國對等關稅公布後，大大衝擊台股ＩＰＯ市場，不少今年原本計畫掛牌的公司暫陷入觀望或延宕掛牌時程，導致今年台股新掛牌公司相較於過往幾年冷清許多，但對營運體質好的企業則絲毫不受影響。

也因此可以發現，五月以來掛牌的新股不乏獲利績優生，且包括意騰ＫＹ、兆聯實業股價也是動輒數百元以上，像七成收入來自台積電的兆聯實業，靠著為台積電建置並營運水回收系統，並是台積電美國亞利桑那州晶圓廠廢水處理及回收系統的獨家供應商，拜台積電積極建廠之賜，兆聯實業獲利不菲，上半年每股盈餘已達十三．一九元，五月底掛牌後股價持續創高至六二五元。

竑騰則是一家專精先進封裝製成設備的廠商，產品包括點膠、自動光學檢測設備，透過打入台積電等大廠供應鏈，前七月就有三個月營收創下歷史新高，今年上半年每股盈餘達八．○九元，不過，竑騰在掛牌興櫃時已經熱炒過一波，本益比亦已不低，八月底掛牌後，至今仍無法突破去年九月的五五二元高點，顯示新股掛牌後，最終要回歸獲利基本面的檢視。

過去一季，興櫃高價股表現更是火熱，從ＩＣ測試分選機的鴻勁、加速器硼中子捕獲治療設備廠的禾榮科、機器人控制器大廠的新代及機器人手臂廠的達明，檔檔股價表現可圈可點，也讓市場的投資情緒熱到最高點。

九月初禾榮科舉行競拍，率先引發市場凍資效應，禾榮科不僅是近十年來生技科技業最大ＩＰＯ規模，預計籌資金額上看九四．七九億元，也刷新市場近十年來最高金額承銷案紀錄，其中競價拍賣一萬一三七五張，合格投標數量則高達一萬七三八四張，在九月初市場就已經先凍結數百億元的資金在禾榮科競拍，禾榮科更以高達十四億元的股本，創造了逾千億元的市值，牽動市場資金挪移。

禾榮科率先引爆凍資效應

由於禾榮科的承銷價格訂在六百元，與興櫃市價尚有高達二○○元的價差，競拍結束後的申購，又吸引超過十萬人以上抽籤，凍結資金超過千億元，市場火熱程度令人咋舌，更成為九月掛牌新股的資金青睞指標。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2369期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

