甲骨文股價飆40％！創辦人艾利森身價暴增　超越馬斯克成全球首富

▲甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

全球首富寶座出現易主！根據《彭博》億萬富翁指數，甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）因公司財報亮眼，財富單日暴增1010億美元，總資產達3930億美元，正式超越現任特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）的3850億美元身價，躍居世界首富。

甲骨文週二盤後公布財報，因人工智慧客戶對數據中心需求激增，推升公司股價飆漲，10日上午11點（美東時間）漲幅已高達40％。執行長凱茲（Safra Catz）表示，公司本季度與客戶簽下4份價值數十億美元的大型合約，預計未來數月還將簽更多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

甲骨文成為AI運算關鍵基礎設施的重要供應商，並持續受惠於人工智慧熱潮。今年7月，甲骨文宣布將提供ChatGPT母公司OpenAI 4.5吉瓦（千兆瓦）的電力，以支撐龐大的AI運算需求。這股榮景讓甲骨文股價今年以來已累計上漲103％。

《彭博》指出，艾利森這次單日財富躍升，是該指數有史以來最大增幅。若股價持續走高，艾利森有望穩坐「全球首富」寶座。這對於一家市值接近7,000億美元的公司來說，甲骨文股價的大幅上漲實屬罕見，截至9日收盤，甲骨文在全美市值排名第13位。

現年81歲的艾利森是甲骨文最大個人股東，1977年退學後創立公司，成功打造全球知名的資料庫軟體與雲端服務事業。他同時擁有夏威夷拉奈島98％土地，也因收購並振興加州印地安泉網球賽，被譽為「第五大滿貫」。

馬斯克自2021年起多數時間穩居全球首富，僅在2021年與2024年曾短暫讓位給LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。馬斯克近年儘管爭議不斷，仍靠特斯拉與SpaceX穩住財富版圖，甚至擁有一份若達成特定營運目標，價值可逼近1兆美元的薪酬方案。

▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）