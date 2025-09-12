快訊／台積電漲15元至1255　台股大漲逾260點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股道瓊、標普500、那斯達克指數周四（11日）收盤創新高，帶動台股今（12）日開高，以上漲133.99點、25349.70點開出，指數續走揚，大漲逾260點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1255元，漲幅1.21％；鴻海（2317）上漲2.5元至217元；聯發科（2454）上漲15元至1495元；廣達（2382）上漲3元來到273元；長榮（2603）維持平盤至183元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲617.08點或1.36％，收在46108.0點；標準普爾500指數上漲55.43點或0.85％，收6587.47點；那斯達克指數上漲157.02點或0.72％，收在22043.08點；費城半導體指數上漲37.3點或0.63％，收5995.39點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46108.0 ▲617.08 ▲1.36% S&P500 6587.47 ▲55.43 ▲0.85% NASDAQ 22043.08 ▲157.02 ▲0.72% 費城半導體指數 5995.39 ▲37.3 ▲0.63%

資料來源：證交所