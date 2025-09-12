快訊／台積電漲15元至1255　台股大漲逾260點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股道瓊、標普500、那斯達克指數周四（11日）收盤創新高，帶動台股今（12）日開高，以上漲133.99點、25349.70點開出，指數續走揚，大漲逾260點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1255元，漲幅1.21％；鴻海（2317）上漲2.5元至217元；聯發科（2454）上漲15元至1495元；廣達（2382）上漲3元來到273元；長榮（2603）維持平盤至183元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲617.08點或1.36％，收在46108.0點；標準普爾500指數上漲55.43點或0.85％，收6587.47點；那斯達克指數上漲157.02點或0.72％，收在22043.08點；費城半導體指數上漲37.3點或0.63％，收5995.39點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46108.0
|▲617.08
|▲1.36%
|S&P500
|6587.47
|▲55.43
|▲0.85%
|NASDAQ
|22043.08
|▲157.02
|▲0.72%
|費城半導體指數
|5995.39
|▲37.3
|▲0.63%
資料來源：證交所
