快訊／台積電漲15元至1255　台股大漲逾260點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股道瓊、標普500、那斯達克指數周四（11日）收盤創新高，帶動台股今（12）日開高，以上漲133.99點、25349.70點開出，指數續走揚，大漲逾260點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1255元，漲幅1.21％；鴻海（2317）上漲2.5元至217元；聯發科（2454）上漲15元至1495元；廣達（2382）上漲3元來到273元；長榮（2603）維持平盤至183元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲617.08點或1.36％，收在46108.0點；標準普爾500指數上漲55.43點或0.85％，收6587.47點；那斯達克指數上漲157.02點或0.72％，收在22043.08點；費城半導體指數上漲37.3點或0.63％，收5995.39點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 46108.0 ▲617.08 ▲1.36%
S&P500 6587.47 ▲55.43 ▲0.85%
NASDAQ 22043.08 ▲157.02 ▲0.72%
費城半導體指數 5995.39 ▲37.3 ▲0.63%

資料來源：證交所

美股漲勢擴大　中小型股受惠政策紅利、AI應用迎來成長契機

美股屢創新高，尤其在市場焦點轉向聯準會將開始降息之後，漲勢從大型股也開始擴散到中小型股，富蘭克林證券投顧研究部資深副總羅尤美表示，美股焦點從八月國際貿易關稅大致底定之後，9月開始回到國內，包含降息、減稅等措施都相對有利國內營收來源比重較高的中小型股，加上評價面中小型股相對大型股仍較歷史平均低估，在美股屢創新高之下成為資金重新調整配置的選項。

2025-09-12 11:52
達運光電董座遭聲押　股價垂淚摜第2根跌停

寬頻放大器大廠達運光電（8045）因中科院鵬園院區標案弊案，董座涉案遭聲押禁見，股價繼昨（11）日跌停後，今（12）日續跌停鎖死94.5元跌停價。

2025-09-12 11:18
軍工股漲勢熄火？　領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%　

軍工股領頭羊雷虎（8033）於今（12）日結束20分鐘一盤分盤交易，恢復正常交易，股價開高走低，最低來到163.5元，跌逾8%，雷虎不再「虎虎生風」，軍工類股漲勢也跟熄火，龍德造船（6753）創高後走跌，軍工航太相關漢翔（2634）、長榮航太（2645），以及台船（2208）、寶一（8222）、精剛（1584）維持平盤附近整理。

2025-09-12 11:03
茂達獲國巨溢價2成收購　奔漲停11萬張排隊等著買

動元件大廠國巨 （2327） 宣布收購公開收購IC廠茂達 （6138） ，茂達今（12）日股價開盤即跳空漲停鎖死，高掛逾11萬張委買單。

2025-09-12 09:47
快訊／台積電漲15元至1255　台股大漲逾260點

美股道瓊、標普500、那斯達克指數周四（11日）收盤創新高，帶動台股今（12）日開高，以上漲133.99點、25349.70點開出，指數續走揚，大漲逾260點。

2025-09-12 09:04
貨櫃船公司Q3總獲利估僅Q2半數　但台灣船公司不同

今年第二季貨櫃船公司總利潤為44億元，較第一季的99億美元下降了56%，比去年第二季的120億美元下降了63.7%，美國海運分析師約翰·麥考恩(John D. McCown)估計第三季可能降至19億至25億美元之間，中間數為22億美元，正好是第二季的一半。不過法人估國內貨櫃船公司第三季獲利有機會優於第二季，原因是第二季列了高額匯兌損失。

2025-09-12 07:00
免開海外帳戶！3檔台股ETF直通美股　蘋果和特斯拉一網打盡

美股投資熱潮持續延燒，不少台灣投資人開始關注蘋果、特斯拉、Google、微軟等美股巨頭。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集就分享，其實不必費心開設海外帳戶，透過台股市場中的「海外掛鉤ETF」，同樣能間接參與美股成長。

2025-09-12 06:32
長榮航獲頒台灣永續行動獎及台北金鵰微電影獎　展現永續行動力

2025亞太永續博覽會於9月11日至13日在台北世貿一館盛大登場。長榮航空為唯一參展的航空公司，今年以「綠色天空．攜手同行」為主題，展出長榮航空的減碳策略與行動，包括引進AeroSHARK仿生薄膜技術、永續航空燃油使用及最新環保機上用品等多項節油減碳措施，全面展現低碳創新的成果與實踐。

2025-09-11 23:14
裕民：下半年18項利多　中國補鐵礦、鋁土高需求與西非長航程等

今年上半年表現不佳的散裝船運市場，今年下半年卻是利多頻傳，裕民航運(2608)今(11)日下午在閉門法說會上，列出了18項利多，包括中國鐵礦石庫存續降，預計下半年有補庫存需求；中國大型水利基礎建設動工；新能源及電動車需求大幅拉高鋁礬土需求；西非西芒度鐵礦石年底投產，延噸海浬是澳洲出口的3倍；新船造價偏高訂單減少等等。

2025-09-11 19:34
汎銓參展SEMICON　首秀矽光子檢測技術

半導體檢測廠汎銓（6830）參與2025 SEMICON Taiwan，以「驅動未來檢測新世代」為主題，今年展會中更是重點亮相矽光子檢測技術專區，並發表「矽光子元件的關鍵測試—從量測到異常解析的挑戰」演講主題，凸顯汎銓前瞻檢測分析技術領先，更看好隨著AI、高效能運算以及資料中心的快速發展下，汎銓強勢聚焦「前瞻布局矽光子與CPO的研發與量產分析技術」、「建置滿足埃米世代先進製程材料分析需求的SAC-TEM 分析平台」、「持續擴大AI 專區服務國際IC大廠」、「擴張美國、日本與中國深圳三大據點布局，厚植全球市

2025-09-11 18:50

