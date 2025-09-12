信網紅9月必跌…他40歲「慘賠1650萬」財富歸零　專家點3大致命錯誤

▲一名40歲網友空單慘賠1650萬。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照，下同）

近期台股在降息預期下不斷創高，一名網友卻在Threads發文，坦言因跟隨財經網紅「9月股市常跌」的說法，大舉做空台指期，最終虧損高達1650萬元，被迫停損出場，感嘆40歲財富歸零，貼文曝光後引發熱議。對此，有財經專家也點出3大致命錯誤，並奉勸「市場活著最重要」。

一名網友近日在Threads發文分享，他先前觀察多位財經網紅的分析，多數人認為9月台股歷史上多有下跌，因此自認24400點應是近期高點，開始進場做空，過程中一開始還有獲利，之後卻不斷加碼空單，導致風險逐步擴大。當台股出現連續上漲、單日大漲400點時，他心情愈發焦慮，但資金已難以補足保證金，只能選擇認賠出場。

該網友感嘆，原本期待美股未創新高時台股會回落，加上市場對降息預期，沒想到行情持續上揚，自己只得全數停損，剩餘資金還得拿去還債，「再也沒有機會翻身」。為此，他也呼籲投資人「不要預測高點」，並對對網紅的技術分析、歷史比對應保持懷疑態度，市場人氣旺盛時反而風險更大，不要盲目跟隨群眾，應以自身經驗為戒。

貼文曝光後，瞬間引發財經圈熱烈討論。投資部落客「邏輯投資」就分析，這名投資人案例反映了幾個常見錯誤。第一是盲信網紅觀點，忽略風險控管，他因聽信「9月通常會跌」便孤注一擲做空，卻忘了市場走勢瞬息萬變，「比起追求正確觀點，風險控管更為重要」。

第二是賭徒心態導致逆勢加碼，一開始小賺便不斷加空，最後虧損遠超可承受範圍，且沒有嚴守停損紀律，「越凹越大」終至全軍覆沒。第三是預設高點與事後合理化，認定24400點就是頂部，卻無決策系統與知識體系支撐，只能事後自我安慰。

邏輯投資強調，真正能在市場存活的，都是遵守紀律、避免情緒化操作的人，若無心研究選股或交易策略，「採取長期被動投資，如佈局VT、VOO，或許更為合理」。

另外，臉書粉專「善甲狼a機智生活」則提醒投資人四件事：第一，不要執著抓高低點，市場沒有絕對頂底，重點是能否承受漲跌。第二，網紅的話聽聽就好，無論「歷史統計」還是「報牌」，都不能成為唯一依據。第三，別孤注一擲，真正的大資金操盤手很少把自己逼到睡不著，能長久活下來的才是真本事。第四，把這次當成繳學費，「帶著債與翻身心態急著回市場，只會再爆一次」，建議先顧好生活與心態，再考慮重返投資。