外資單周買超1587億創史上最高　台股多頭強勢表態

▲▼受美股拖累影響，台股七月第一個交易日依舊疲軟不振，開盤後隨即向下殺再度創下波段新低。圖為台股6/30收盤行情。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股多頭氣盛，單周漲幅達4%。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

本周法人買賣超回補力道強勢，外資大舉買超1587.45億元，改寫台股史上單週最大買超金額，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股這波資金行情推升的強勢多頭實有所本，包括外資單週買超金額創史上新高，也推升台股指數本周數日刷新歷史新高紀錄，且最新公布上市櫃8月營收數據令市場驚艷，市場期待下周聯準會將宣布降息，挹注市場資金動能，多方強勢表態。

台股本周多頭氣勢如虹，加權指數大漲980.06點，漲幅達4%，以25474.64點作收，平均日均量上升至5197.1億元。

廖炳焜進一步分析，美股強勢也成為台股創新高的重要推手，在美股科技指標股大漲帶動下，特別是甲骨文財測預示雲端基礎設施業務熱絡，讓市場對於AI成長性吃下定心丸，本周台股同樣由科技權值股領軍，且強者恆強趨勢鮮明，如晶圓龍頭大廠股價連3日刷新歷史新高紀錄，AI伺服器與零組件等族群表現也相當強勢。

對於聯準會下周降息預期，廖炳焜指出，美國8月CPI年增率2.9%，為今年1月以來最大增幅，加上美國就業市場出現疲態，顯示就業狀況可能在川普政府課徵關稅前已經轉弱，截至9月6日當週，美國初領失業救濟金人數攀升至26.3萬人，創下近4年新高，因此市場認為重起降息幾乎已成定局。根據芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，9月降息機率達100%，並預估10月與11月的FOMC會議將各再降息一碼。

不過，廖炳焜提醒，目前多方氣勢仍旺，但在外資大量湧入強彈之後，短線過熱風險上升，短宜避免過度追高，採選股不選市策略，優先布局跌深題材股及長線趨勢質優股。
 

台股外資多頭指數市場

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

