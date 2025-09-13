ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美降息恐加速！　 2大投行估「Fed今年剩餘3次會議都會降」

▲▼位於華盛頓特區的聯準會大樓,美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

▲美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會（Fed）下周將啟動降息循環。根據《路透》報導，因美國本周陸續公布數據顯示通膨壓力有所緩和，二大投行摩根士丹利和德意志銀行在周五給客戶最新報告中預計，Fed將在今年剩餘三次會議（9月、10月、12月）上全部降息，每次降息1碼(25個基點、0.25個百分點) 。

此兩家公司先前僅預測9月和12月會議分別降息1碼(25個基點、0.25個百分點)。

聯準會主席鮑爾在上個月暗示可能在9月16日至17日所舉行政策會議上降息，理由是勞動力市場風險上升，同時警告通膨仍然是一個威脅。

摩根士丹利表示，市場狀況為聯準會更快轉向中性政策立場提供了空間。

包括摩根士丹利經濟學家Michael Gapen等團隊指出，近期數據顯示通膨趨緩、勞動市場轉弱，為Fed更快回到「中性」政策立場提供空間，預估自下周會議起，包括9月、10月、12月以及明年1月連續4次各降息1碼(25個基點、0.25個百分點)，將聯邦基金利率上限降至3.5%，自此Fed 可能短暫暫停，觀察2026年第一季可能回升的通膨波動，並在4月與7月再度降息。

德意志銀行德首席美國經濟學家Matthew Luzzetti團隊則維持原有預期，認為Fed官員將在2026年全年暫停降息。

芝商所 FedWatch 工具顯示，交易員押注9月降息1碼的機率達 92.7%，僅7.3% 認為可能一次降息2碼 (50個基點、0.5個百點分點)。Michael Gapen 在給客戶的報告中指出，較溫和的通膨與疲軟的就業市場，讓 Fed 有餘地更果斷地朝向中性利率邁進。

關鍵字： Fed降息聯準會美聯儲經濟

