不用錢就能賺錢？見有人「想拚當沖」486先生搖頭：注定慘斃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

電商網紅「486先生」陳延昶13日在粉專談當沖，提到最近一則新聞，是12日市場小飆股金居（8358）傳出違約交割高達3271萬3千元，本以為這是好幾個人很多筆的總金額，後來發現居然是同一個人，「如果這個人今天拼對了，那他今天上午就能輕鬆不勞而獲的大賺，但可惜，他注定慘斃！」

486先生發文談股市當沖，「所謂當沖簡單講就是同一天買進、同一天賣出（或相反，先賣後買回），交易當日就把部位結清。」但他認為這是一種非常高風險的操作方式，「依我看就是一種賭博」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然風險很高，但玩當沖的人非常多，「不管你怎麼看這樣的行為，這些人，我真心覺得都是一群非常危險的投機分子，因為夜路走多總會遇到鬼，你可以賺上幾次，但萬一遇到一次大的，你就慘了。」

他就實際舉例，12日就發生元富證券新莊分公司、口袋證券總公司、群益金鼎證券館前分公司通報，近期市場小飆股金居（8358）傳出違約交割高達3271萬3千元，為今年上櫃違約交割金額最大筆，同時也是金居短短不到一個月內第二度傳出違約交割情事。

談到金居案例，他說原以為3200多萬是很多人很多筆的總金額，仔細研究，居然是同一個人，嘆「簡單說，這個人一個上午就巨額虧損，對於一般的人，我只能說賠到脫褲子。3,271萬違約交割，對大多數台灣家庭來說，這筆錢可能是一輩子都不容易存到的數字。」

他分析，那個人以前肯定當沖很多次，且都有賺到錢，才會膽子大到想要狠撈一筆，「但老實說，今天就算他拼到了，他肯定會再下一次或下下一次輸到脫褲子。因為他會信任自己的判斷，覺得都會次次好運，然後一定會摔跟頭。」

486先生強調，絕對不要把投資當成賭博，「人生不怕走得慢，就怕走錯路。所有速成都要付代價，只有腳踏實地才走得長遠」，得學習與瞭解基本面分析、小額分批進場、長期投資、分散風險來學投資。