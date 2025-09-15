台積電飆天價張忠謀身價飆破1576億　「老戰友」曾繁城破371億

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）股價屢創新高，帶動高階主管身價水漲船高。根據證交所公告，該公司8月共有26位董監事與高階經理人持股，當中最亮眼的是與創辦人張忠謀共事多年的董事曾繁城，手握2.95萬張股票，市值高達371.35億元，堪稱台積電內部最富有的董事。至於已退休的台積電創辦人張忠謀若是未曾釋股，身價估已來到1576.73億元。

依照證交所公告台積電高階主管與董事8月持股，前行政院長、現任獨立董事林全，持有126張台積電股票，市值約1.6億元。台積電董事長魏哲家則持有6,825張，身價逼近86億元。

張忠謀在2018年6月5日以後退休，當時台積電每股229元，如今台積電每股市價來到1260元，市值高達1576.73億元，相當於退休後身價暴衝逾1290億元。

隨著外資連11日買超，加上投信同步回補，推升台積電股價一度站上歷史天價1260元。以此估算，只要持股超過80張，市值就能穩穩突破1億元大關。

不過，並非所有高層都搭上這波身價起飛的列車。2017年加入台積電、負責先進封裝技術的副總經理何軍，持股約78張，市值僅約9,882萬元，是目前唯一一位持股未破億元的高階主管。何軍另設質28張，設質比為35.69%。