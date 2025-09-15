台積電跌5元至1255　台股翻黑挫逾30點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（15日）以25494.1點開出，指數上漲19.46點，漲幅0.08％。隨後在台積電（2330）翻黑下，指數也跟著轉跌逾30點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1260元；鴻海（2317）上漲1元至218.5元；聯發科（2454）上漲5元至1490元；廣達（2382）上漲1元來到275元；長榮（2603）上漲0.5元至186元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌273.78點或0.59％，收在45834.22點；標準普爾500指數下跌3.18點或0.05％，收6584.29點；那斯達克指數上漲98.02點或0.44％，收在22141.1點；費城半導體指數上漲6.35點或0.11％，收6001.74點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45834.22 ▼273.78 ▼0.59% S&P500 6584.29 ▼3.18 ▼0.05% NASDAQ 22141.1 ▲98.02 ▲0.44% 費城半導體指數 6001.74 ▲6.35 ▲0.11%

資料來源：證交所