台積電跌5元至1255　台股翻黑挫逾30點

美股4大指數有漲有跌，台股今（15日）以25494.1點開出，指數上漲19.46點，漲幅0.08％。隨後在台積電（2330）翻黑下，指數也跟著轉跌逾30點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1260元；鴻海（2317）上漲1元至218.5元；聯發科（2454）上漲5元至1490元；廣達（2382）上漲1元來到275元；長榮（2603）上漲0.5元至186元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌273.78點或0.59％，收在45834.22點；標準普爾500指數下跌3.18點或0.05％，收6584.29點；那斯達克指數上漲98.02點或0.44％，收在22141.1點；費城半導體指數上漲6.35點或0.11％，收6001.74點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45834.22
|▼273.78
|▼0.59%
|S&P500
|6584.29
|▼3.18
|▼0.05%
|NASDAQ
|22141.1
|▲98.02
|▲0.44%
|費城半導體指數
|6001.74
|▲6.35
|▲0.11%
資料來源：證交所
