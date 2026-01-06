ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

補教老師「押孤支」月薪35000翻到破億　現在唯一持股曝光

楊家杰投資靠一次重押一檔股票，10年間身家從700萬元翻到億元。

▲楊家杰投資靠一次重押一檔股票，10年間身家從700萬元翻到億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

30歲、月薪3萬5千元的補教老師，10年後翻身資產破億！與一般投資人害怕虧損、忙著分散風險的做法不同，楊家杰反其道而行，靠著一套近乎逆人性的投資紀律：集中火力、蓋牌抱股、不停損，將人生從房貸壓力解放出來，甚至創造了一條財富上升曲線。

▲「分散風險等於分散報酬，趨勢向上就該集中火力。」41歲的楊家杰戴著粗框眼鏡，給人樸實低調的印象，很難想像10年前他是位月領3萬5千元的補教老師，如今資產破億。

蓋牌少操作　靜待噴發
楊家杰回憶，30歲時他的投資目標跟多數人一樣，「先賺到1千萬元，再買進殖利率5％的標的，每年穩穩領息。」一開始只買金融股和傳產股，幾年下來發現，資產成長有限；於是他毅然決然賣掉自住宅，把賣屋剩餘的700萬元全數投入股市，積極研究產業結構和趨勢，「電子產業有趨勢、有題材，股價會起落，才有價差可以賺。」

他的投資作風說來簡單，卻又極度逆人性，一次只押一檔股票，而且買進後就「蓋牌」，耐心等題材發酵，「不停損、不頻繁操作，就不會產生多餘成本，我用時間換空間，等股價噴發。」楊家杰設定獲利30至50％，達標後慢慢出場轉進下一檔，要是賣飛也不回頭追高；而買進後就算帳上虧損，只要確認基本面與趨勢沒變，便持續抱好抱滿。

初期部位不大，楊家杰偏好中小型、股價約百元的個股，「股性活潑是主力最愛。」2018年底至2019年初，他看好IDC機房（網際網路數據中心）與雲端應用服務將挹注是方電訊營運成長，因此低檔布局，「當時市場關注度低，但優勢在是方是中華電信的小金雞，母公司會照顧。」

2018年底，楊家杰瞄準中小型股，看好IDC機房與雲端應用服務潛力，布局是方電訊。（Altoona Data Center臉書）

▲2018年底，楊家杰瞄準中小型股，看好IDC機房與雲端應用服務潛力，布局是方電訊。

2020年3月，是方電訊股價超過250元，他順勢賣出，雖然之後股價一路飆漲越過400元，但楊家杰認為，中小型股股價易受主力影響，出場點難預測，所以他在報酬率達50％就陸續出場，轉往下一檔低基期股票；而緊接在是方電訊後，他布局的是同樣有集團照顧、具備網通題材的安碁資訊。

「光是這2檔股票就磨了我快4年時間，結果是甜美的。」他透露，這2檔股票讓他資產正式突破3千萬元；而他也體悟到，只有買得夠低才可能久抱，也才能從容等待題材發酵。

買股押孤支的楊家杰，曾因股災帳損千萬元，在市場恐慌情緒蔓延時，他會靠跑步調劑身心。

▲買股押孤支的楊家杰，曾因股災帳損千萬元，在市場恐慌情緒蔓延時，他會靠跑步調劑身心。

抓題材　循主流趨勢挖成長好股
只是題材怎麼抓？楊家杰認為，從主流產業趨勢中尋找每年營收、EPS（每股盈餘）明顯成長的標的最有機會。他以矽光子概念股眾達--KY為例，自2021年就和美國半導體大廠博通（Broadcom）合作開發CPO技術，是高階產品雷射光學封裝元件的獨家供應台廠。

觀察公司營收表現，從2024年起逐月成長，7月月增率8.14％，隔月月增率大幅跳升為69％，年增率更由負轉正達92％，事實上，當年第三季EPS也由虧轉盈，顯示公司不僅跟上AI趨勢，也已實際反映在業績上。

買夠低　短中長均線糾結且量縮
至於如何判斷股價是否夠低？楊家杰以短中長期均線作為參考依據，「月線、季線、半年線呈現糾結且成交量萎縮，就是可以介入的時機。」他解釋，倘若過去成交量動輒上萬張，卻縮到只剩千張，通常代表主力已把籌碼收得差不多了，除非公司基本面出現重大變化，否則股價再破底的可能性不高；另外，這時候進場的投資人有限，未來股價上漲時，比較不會遇到密集解套賣壓。

以眾達--KY為例，去年6月短中長期均線出現糾結，此前量縮長達近一年，籌碼乾淨，加上產業趨勢確立，所以他在當年7月花2天進場布局，總共買進約850張，平均成本80元。

今年4月股災，市場一片慘綠，楊家杰甚至質押再進場投資。

▲今年4月股災，市場一片慘綠，楊家杰甚至質押再進場投資。

勇敢抱　殖利率5％安心度股災
「但買完隔月就遇到股災，我的帳面損失一度超過千萬元，但我不會停損，還是續抱，因為我看的是公司未來的成長，而不是短期股價。」直到11月下旬獲利約50％出場，此時楊家杰手上本金正式突破億元，「遇到股市震盪，他會去跑步轉移注意力，我也不會跟他說太多，避免影響他的判斷。」在一旁的太太補充。

事實上，帳面損失千萬元還不是最折磨的經驗。去年底，楊家杰看好AI趨勢最不可或缺的是「電力」，把目光投注到電源模組雙雄台達電與光寶科。「我最後選擇光寶科，原因是股價基期低。」去年12月底，他開始敲進，平均成本100元、共布局1千張。然而，今年四月遇上關稅股災，股價回跌到7字頭，這一次他帳面損失超過3千萬元，「說不緊張是騙人的，連續2天跌停，市場很恐慌。」

但楊家杰計算，光寶科2025年EPS有6至7元，以本益比18倍計算，至少有100元的價值，他因此將此逆風視為「股價超跌」的大好機會，大膽質押，再加碼200張。

隨著關稅疑慮漸散，光寶科股價回升，他在9月獲利近4成出場，「我全部都是現股，沒有融資，所以就算股價短時間不動，壓力也不會太大，而且過程中也能領股息。」談到質押的部分，他也不馬虎，「我算過，股價要跌到50元，才會低於維持率。」

AI電力題材爆發，光寶科是受惠股之一。

▲AI電力題材爆發，光寶科是受惠股之一。

單押一枝花　翻轉命運
現在楊家杰手上唯一一檔持股是賣掉光寶科後布局的廣達，「廣達本益比約15倍、殖利率5％，目前股價300元並不貴；特別是廣達搭上TPU題材，是Google（谷歌）台廠供應鏈。明後年EPS上看20元，以本益比20倍計算，股價有機會來到400元。」他坦言，隨著部位放大，已將投資標的從中小型股轉向中大型股，且對殖利率也有一定要求，希望達5％；而廣達因布局成本沒有特別低，因此他計算獲利空間約20至30％。

回看過去的補教人生，楊家杰說自己在30歲初靠著家人幫忙，看似幸運買進人生第一間自住宅，但每個月沉重的房貸卻讓他苦不堪言，「我算過，繳完20年房貸，我大概會窮到只剩下一間房。」

努力繳房貸3年後，楊家杰決定不做屋奴，並告訴自己，一定不能只靠死薪水過日子，於是開始積極投資，而在股海中單戀一枝花的策略，讓他十年翻轉財富命運。


關鍵字： 鏡週刊

