史上最貴！央行馬年套幣「漲3成」衝2450元　首見101煙火

▲央行發行局局長鄧延達公開馬年紀念套幣。（圖／記者黃克翔攝）

▲央行公開馬年紀念套幣。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

收藏迷快看！中央銀行今（6）日正式亮相第三輪生肖系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」。不過，今年想入手口袋得深一點，每套售價來到 2450 元，不僅比去年大漲 650 元，更刷新歷年最高紀錄。央行坦言，因國際銀價狂飆，為避免套利空間，不得不反映成本。

馬年套幣懶人包：何時買？怎麼買？
這次馬年套幣限量 9 萬套，採「網路預購」與「臨櫃購買」雙軌並行：

通路一：台銀官網「紀念幣預約網」配額5萬套

申購時間： 1 月 6 日至 1 月 12 日

繳費時間： 1 月 13 日 14:00 起至 1 月 19 日 15:30 止

通路二：台灣銀行臨櫃購買配額4萬套

販售時間： 1 月 29 日起

顏值最高！首度合體「台北101煙火」
這次設計亮點誠意十足，兩枚紀念幣細節拉滿：
銀幣（面額100元）： 正面為精緻的「鍍金奔馬圖」，背面更首度結合台灣地標 台北101跨年煙火，象徵奔放與新希望。

銅合金幣（面額10元）： 正面以現代幾何圖形勾勒馬匹神韻，背面則是色彩斑斕的「彩繡球花」，節慶氛圍濃厚。

▲央行發行局局長鄧延達公開馬年紀念套幣。（圖／記者黃克翔攝）

▲央行發行局局長鄧延達公開馬年紀念套幣。（圖／記者黃克翔攝）

漲幅超驚人！央行發行局長嘆：銀價漲到我們也無奈
去年蛇年套幣售價 1800 元，今年馬年直接跳漲至 2450 元，漲幅高達 36%，一舉超越 2012 年龍年的 2000 元紀錄，成為「史上最貴套幣」。

央行發行局局長鄧延達直言，「調漲售價我們也很無奈，銀價實在漲太多了！」他指出，銀價自 2019 年起年年走高，截至 2025 年漲幅已達 140%。鄧延達強調，紀念幣定位是珍藏與贈禮，央行必須反映成本，否則恐引發投機客套利，喪失推廣收藏的本意。

預期搶購潮：馬到成功寓意好
儘管價格創新高，但央行對買氣信心十足。2025 年蛇年套幣銷售率高達 97%，而馬年擁有「馬到成功」、「龍馬精神」等吉祥寓意，加上獨有的 101 煙火設計，預期將引發新一波收藏族搶購熱潮。

關鍵字： 生肖套幣馬年紀念中央銀行台北101銀價飆升

