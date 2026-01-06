快訊／美國線運價上漲不到一周多已跌回原點　估本月下旬回升

▲三大海運聯盟當中有兩大美西線運價跌回2000美元以下。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司訂的元月1日運價調漲方案，在中國大陸與東南亞國家都結束元旦假期後，今(6)日市場運價實際運價走向呈現，超大型攬貨公司指出，運價多已跌回原點甚或更低，某大海運聯盟成員美西每大箱(40呎櫃)運價在1850-1900之間，另一聯盟在2200-2300美元之間，美東線則在2800美元上下，估計下一波調升要等本月下旬或月底了。

船公司原是規劃元月1日美西線自2000-2100美元漲到3000美元，美東線要從2850-3050美元要漲到3900美元，歐洲線要從2400-2600美漲到3000美元。

這次運價未能順利調升，估計還是船噸供給過多，船隻裝載率在八成左右，美國西北岸航線裝載率在九成以上；一開始就有海運聯盟會員將漲價日期延到本月9日下一班船，也有船公司剛漲就通知本月6日到14日美國線每大箱(40呎櫃)運價下修300美元，馬士基網站上美西線給1800美元運價，美東2600美元。

以目前情況看，超大型攬貨公司認為本月中的例行性漲價不容易推動，由於今年農曆年在2月中，估計1月下旬或1月底有機會推升實收運價。

歐洲線運價較為穩定，目前每大箱運價在2600-2800美元之間。