記憶體火到2026！　外資點名4檔「1台股在列」

▲在AI資料中心需求強勁成長，預估記憶體產業的「超級循環」動能將延續到2026年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

在AI資料中心需求強勁成長，以及供給結構受限的背景下，日系外資最新全球記憶體產業報告指出，記憶體產業的「超級循環」動能將延續到2026年，同時上調四檔相關類股目標價。

AI資料中心推升記憶體需求 價格全面走揚

日系外資分析，隨著AI技術逐漸由模型訓練邁向推論應用，全球雲端服務供應商（CSP）持續投入大量資金擴建資料中心。這波投資浪潮不只帶動AI伺服器出貨量大增，一般型伺服器需求也同步提升，讓記憶體需求擴及多個產品線，包括HBM、伺服器DRAM及資料中心儲存用NAND等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據日系外資預估，2026年全球DRAM及NAND的位元需求年增率將分別達到21.7%及19.7%。其中DRAM市場規模有望上看2,750億美元，年增近一倍；NAND市場同樣預期年增速度驚人，推動整體產業獲利結構明顯改善。

▲南亞科外觀。（圖／資料照）

外資看好主要記憶體廠商 提醒投資風險

就投資評等方面，日系外資重申對全球記憶體產業的「正向」看法，並維持對主要廠商的買進評等。首選三星電子，其次看好SK海力士與Kioxia，並同步上調三星、SK海力士、美光（Micron）及南亞科的目標價。不過外資也提醒，仍須注意大型雲端業者可能因電力或資金問題延後資料中心建設，以及記憶體價格快速上漲可能對終端需求造成壓力。

展望未來，外資認為，儘管市場充滿動能，但產業仍需密切關注AI伺服器出貨節奏、雲端業者資本支出，以及價格波動帶來的終端需求調整。整體來看，記憶體「超級循環」有望延續至2026年，產業前景值得期待。