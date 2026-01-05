記憶體兩樣情！2檔亮燈、南亞科刷天價　1家獲利年增1000%卻翻黑

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記憶體族群今（5）日盤面表現分歧，出現明顯「兩樣情」。記憶體封測股華東（8110）爆出逾8.29萬張大量，股價直攻68.5元漲停，旺宏（2337）同步亮燈衝上47.65元；南亞科（2408）成交量約6萬張，股價上漲2.9%至213元，再度改寫歷史新高，成為盤面焦點。

相較之下，記憶體模組族群威剛（3260）、十銓（4967）儘管因有價證券多次達集中交易市場公布注意交易資訊標準，依規定提前公告2025年11月獲利，年增幅度雙雙超過1000%，但市場反應利多鈍化。威剛早盤一度上漲逾半根，盤中漲幅收斂至約2.32%；十銓在震盪後一度翻黑回落。

其他相關個股方面，力積電（6770）同樣吸引買盤進駐，單日爆出逾22萬張成交量，股價上漲超過6%，來到44.7元。

在大盤表現方面，台股今日在台積電（2330）等大型權值股領軍下強勢走高，加權指數盤中大漲逾871點，首度站上3萬點整數關卡，最高來到30221.6點，至上午10點預估成交量高達9730億元，資金動能熱絡，也帶動電子族群整體交投升溫。

基本面來看，威剛公告，去年11月自結合併營收55.98億元，年增60.23%；稅前淨利18.31億元，歸屬母公司業主淨利12.81億元，年增高達15.63倍，單月每股盈餘（EPS）4.05元，幾乎追平去年上半年累計EPS的4.47元，獲利表現明顯跳升。

十銓去年11月營收16.17億元，年增78.63%；稅前淨利3.91億元，年增916.57%；歸屬母公司業主淨利3.14億元，年增1012.68%，單月EPS達3.70元，不僅大幅超越去年同期，也已賺贏去年前三季累計EPS的3.47元。