一張股票「暴力配9000」大票人嗨爆　不敗教主卻喊恐怖：要注意

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國泰費城半導體（00830）近日公告，將配息9元，等於是一張股票配9000元，年化殖利率衝破15%，引發股民暴動。在眾人歡呼之際，「不敗教主」陳重銘發文提醒，目前該檔ETF已出現明顯溢價，提醒投資人切勿盲目追高。

配息暴衝 殖利率驚人

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰投信旗下指標性ETF國泰費城半導體（00830）日前公告，預計每單位配發現金股利9元。相較於去年的3.96元，今年配息金額大幅翻倍，展現「霸氣」姿態。

若以目前股價換算，年化殖利率高達15%以上，不僅引發市場熱議，更讓眾多領息族感到驚喜。

專家示警溢價風險

針對此波配息狂潮，財經專家陳重銘今發文提醒道，「00830配息9元很恐怖，現在溢價2.18%，要注意一下。」意指當前市價已大幅高於基金淨值，投資人若在此時進場，恐面臨「買貴」的風險，甚至可能在除息後遭遇價格劇烈波動。

對此，網友們紛紛回應，「大家都衝進去了」、「謝謝老師貼心，提醒大家」、「謝謝老師提醒」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

費半漲勢助攻 2月發錢

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林指出，費半指數去年整年度報酬率達42.23%，表現居美股之冠，帶動基金資本利得大幅累積。該ETF成分股涵蓋輝達、博通、台積電ADR及美光等半導體龍頭，在AI浪潮與半導體獲利強勁帶動下，展現出高度成長潛力。

本次00830除息交易日定於1月20日，投資人若想參與此次「高配息」盛宴，最晚需於1月19日前買進或持有，現金股息預計將在2月12日正式入帳。

►衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「秒給神秘小物」污漬沒了 前員工揭密

►台積電飆天價！財經作家「曬ETF華麗陣容」爽翻天 網嗨：媽媽樂

►委內瑞拉「其實跟台灣有仇」 呂秋遠曝2大舊恨：中油資產全被吞