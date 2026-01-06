CES直擊／黃仁勳自駕AI模型Alpamayo　賓士CLA搶先搭載

記者高兆麟／拉斯維加斯報導

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今日於美國拉斯維加斯一年一度的CES展前進行主題演講，黃仁勳此次在演講中也發布全新自動駕駛車輛開源 AI 模型Alpamayo，並宣佈已經和賓士進行合作，首款搭載的車輛將會是2025年CLA車系，且北美市場最快Q1就會上線。

▲黃仁勳於CES發表自駕AI模型Alpamayo，並宣佈賓士CLA將搭載該自駕平台。（圖／記者高兆麟攝）

劍指特斯拉FSD

黃仁勳此次主題演講主要有兩大亮點，分別是自駕車AI 模型Alpamayo及全新Rubin平台，黃仁勳介紹Alpamayo時，透過一段影片展示其強大之處，在這段一鏡到底，並利用賓士CLA車款來進行展示的影片中，展示在城市中的複雜路況中，透過Alpamayo來進行自動駕駛，影片中車輛在自駕過程中的表現相當優異，不但可以停讓行人，還能自我思考預測危險發生，例如在經過路邊有停車的路段時，車輛會判斷可能會有小孩或東西衝出來因此放慢車速，或者其他車輛在停車或駕駛開門下車時，車輛也會判斷並繞過，甚至在轉彎過程中，遇到行人穿越馬路，或者遇到違規行人，車輛都會識別並做出正確判斷，在表現上，可以說是劍指特斯拉FSD系統。

▲CLA搭載自駕AI模型Alpamayo的駕駛示範。（圖／記者高兆麟攝）



黃仁勳也說明，Alpamayo是從大量的駕駛里程中進行學習，其中有透過人類示範駕駛所搜集的資料，也有透過NVIDIA的世界基礎模型Cosmos 中生成的大量里程來訓練，NVIDIA Cosmos 以合成資料為起點，結合網際網路等級影片、真實駕駛與機器人資料，以及 3D 模擬環境進行預先訓練，使模型能建立對世界的統一表徵。Cosmos 可同時對齊語言、影像、3D 與行為，並具備實體 AI 所需的生成、推理與軌跡預測等關鍵能力。

他也說，新一代系統 Alpamayo 不僅負責接收感測器資料並控制轉向、煞車與加速，更能對即將採取的行動進行推理，清楚說明「要做什麼、為何這麼做」，並同步產生對應的行駛軌跡。該系統透過大量人類駕駛資料，結合 Cosmos 生成的合成資料進行專門訓練，讓決策、解釋與行為緊密整合，進一步提升自動駕駛在極端情境下的安全性與可靠度。

▲黃仁勳說明Alpamayo的運作。（圖／記者高兆麟攝）



亞洲下半年上線

黃仁勳也表示，目前這套系統已經和賓士進行合作，首款搭載車輛將會是CLA車系，預計今年Q1在北美市場上線，Q2有望在歐洲上線，Q3、Q4則將在亞洲上線，黃仁勳也強調，賓士CLA的駕駛輔助功能由NVIDIA DRIVE AV軟體驅動，更已獲得歐盟新車安全評鑑協會（EuroNCAP）在主動安全評分上獲得五星最高安全評等。