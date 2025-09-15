法說變法會！金居今嚇趴跌停　PCB族群熄火

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

前波股價漲勢兇猛PCB三妖之一金居（8358）今（15）日再度開低走低，10點過後觸及210.5元跌停價位，跌停委賣達5千多張，成交量仍有4萬張，連續四天走跌，主要反映上周法說會，第二季匯兌損失1.09億元，侵蝕每股盈餘（EPS）0.4元的衝擊下，第二季EPS僅0.66元。

台股突破2萬5千點，頻創歷史新高，金居更近期飆股代表，股價從7月9日62.9元，一路不回頭上攻到9月10日278.5元，短短兩個月，漲幅3.4倍，也成為當沖客天堂，上周爆3271.3萬元違約交割，創下一個月同一檔股票兩度違約交割的紀錄。

金居在日前法說表示，未來發展將以HVLP(高頻超低輪廓)產品為核心，並規劃於明(2026)年下半年推出HVLP5新世代產品，持續深化在伺服器與AI應用市場的布局。預計在今年到後年之間進行產品的轉換，除了停產HTE以及RTF產品，現有產能也會轉往HVLP4以及未來的HVLP5，以因應明年市場的大量需求。

金居股價急漲急跌，富喬（1815）也同步拉回，開低走低，暫時失守60元大關，最低來到59元，跌幅逾6%，台玻（1802）由盤上回跌到盤下25.3元，跌幅2%多。

