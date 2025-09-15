快訊／台股收盤大跌117.48點　台積電跌5元至1255

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15日）開高走低，加權指數終場大跌117.48點，以25357.16點作收，跌幅0.46％，成交量3974.48億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲19.46點開出，指數開高走低，盤中最高達25519.94點，最低25284.17點，終場收在25357.16點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1255元，跌幅0.4％；鴻海（2317）下跌1.5元至216元；聯發科（2454）維持平盤至1485元；廣達（2382）上漲2元來到276元；長榮（2603）下跌2元至183.5元。

今天漲幅前5名個股為禾榮科（7799）上漲150元，漲幅25％；茂矽（2342）上漲2.35元，漲幅10％；盛群（6202）上漲3.8元，漲幅9.99％；佰鴻（3031）上漲1.9元，漲幅9.97％；勝悅-KY（1340）上漲0.55元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為昇貿（3305）下跌15元，跌幅9.74％；雷虎（8033）下跌14元，跌幅8.46％；定穎投控（3715）下跌7.8元，跌幅8.25％；台船（2208）下跌2.4元，跌幅8.16％；龍德造船（6753）下跌15元，跌幅8.15％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 禾榮科（7799） 750.0 ▲150.0 ▲25.0％ 茂矽（2342） 25.85 ▲2.35 ▲10.0％ 盛群（6202） 41.85 ▲3.8 ▲9.99％ 佰鴻（3031） 20.95 ▲1.9 ▲9.97％ 勝悅-KY（1340） 6.07 ▲0.55 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 昇貿（3305） 139.0 ▼15.0 ▼9.74％ 雷虎（8033） 151.5 ▼14.0 ▼8.46％ 定穎投控（3715） 86.7 ▼7.8 ▼8.25％ 台船（2208） 27.0 ▼2.4 ▼8.16％ 龍德造船（6753） 169.0 ▼15.0 ▼8.15％

資料來源：證交所