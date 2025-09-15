快訊／台股收盤大跌117.48點　台積電跌5元至1255

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（15日）開高走低，加權指數終場大跌117.48點，以25357.16點作收，跌幅0.46％，成交量3974.48億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲19.46點開出，指數開高走低，盤中最高達25519.94點，最低25284.17點，終場收在25357.16點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1255元，跌幅0.4％；鴻海（2317）下跌1.5元至216元；聯發科（2454）維持平盤至1485元；廣達（2382）上漲2元來到276元；長榮（2603）下跌2元至183.5元。
今天漲幅前5名個股為禾榮科（7799）上漲150元，漲幅25％；茂矽（2342）上漲2.35元，漲幅10％；盛群（6202）上漲3.8元，漲幅9.99％；佰鴻（3031）上漲1.9元，漲幅9.97％；勝悅-KY（1340）上漲0.55元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為昇貿（3305）下跌15元，跌幅9.74％；雷虎（8033）下跌14元，跌幅8.46％；定穎投控（3715）下跌7.8元，跌幅8.25％；台船（2208）下跌2.4元，跌幅8.16％；龍德造船（6753）下跌15元，跌幅8.15％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|禾榮科（7799）
|750.0
|▲150.0
|▲25.0％
|茂矽（2342）
|25.85
|▲2.35
|▲10.0％
|盛群（6202）
|41.85
|▲3.8
|▲9.99％
|佰鴻（3031）
|20.95
|▲1.9
|▲9.97％
|勝悅-KY（1340）
|6.07
|▲0.55
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|昇貿（3305）
|139.0
|▼15.0
|▼9.74％
|雷虎（8033）
|151.5
|▼14.0
|▼8.46％
|定穎投控（3715）
|86.7
|▼7.8
|▼8.25％
|台船（2208）
|27.0
|▼2.4
|▼8.16％
|龍德造船（6753）
|169.0
|▼15.0
|▼8.15％
資料來源：證交所
