ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股收盤大跌117.48點　台積電跌5元至1255

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15日）開高走低，加權指數終場大跌117.48點，以25357.16點作收，跌幅0.46％，成交量3974.48億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲19.46點開出，指數開高走低，盤中最高達25519.94點，最低25284.17點，終場收在25357.16點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1255元，跌幅0.4％；鴻海（2317）下跌1.5元至216元；聯發科（2454）維持平盤至1485元；廣達（2382）上漲2元來到276元；長榮（2603）下跌2元至183.5元。

今天漲幅前5名個股為禾榮科（7799）上漲150元，漲幅25％；茂矽（2342）上漲2.35元，漲幅10％；盛群（6202）上漲3.8元，漲幅9.99％；佰鴻（3031）上漲1.9元，漲幅9.97％；勝悅-KY（1340）上漲0.55元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為昇貿（3305）下跌15元，跌幅9.74％；雷虎（8033）下跌14元，跌幅8.46％；定穎投控（3715）下跌7.8元，跌幅8.25％；台船（2208）下跌2.4元，跌幅8.16％；龍德造船（6753）下跌15元，跌幅8.15％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
禾榮科（7799）750.0▲150.0▲25.0％
茂矽（2342）25.85▲2.35▲10.0％
盛群（6202）41.85▲3.8▲9.99％
佰鴻（3031）20.95▲1.9▲9.97％
勝悅-KY（1340）6.07▲0.55▲9.96％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
昇貿（3305）139.0▼15.0▼9.74％
雷虎（8033）151.5▼14.0▼8.46％
定穎投控（3715）86.7▼7.8▼8.25％
台船（2208）27.0▼2.4▼8.16％
龍德造船（6753）169.0▼15.0▼8.15％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

美光暫停報價　華邦電、南亞科量價齊揚雙漲逾半根

美光暫停報價　華邦電、南亞科量價齊揚雙漲逾半根

全球記憶體市場再度吹起漲價號角。繼 SanDisk 上周率先調漲 NAND Flash 報價 10％後，美光（Micron）也向客戶發出通知，自 12 日起全面暫停報價一周，涵蓋 DRAM 與 NAND 全線產品，並暫停與 OEM、ODM 客戶洽談長約，受到消息激勵，華邦電今日盤中爆24萬張漲逾6%、南亞科也勁揚7.4%。

2025-09-15 10:41
低利環境有利無息資產　國際投行喊金價挑戰4000美元

低利環境有利無息資產　國際投行喊金價挑戰4000美元

近期金價挾美國就業數據不振，強化聯準會降息預期而一舉突破3300至3500美元區間，來到3600美元，國際投行亦普遍樂觀看待黃金後市，其強勁氣勢可望直攻4000美元大關。

2025-09-15 11:55
禾榮科上市首日漲近3成　中籤可賺17.6萬

禾榮科上市首日漲近3成　中籤可賺17.6萬

生技股王禾榮科技（7799）今日以承銷價600元正式上市掛牌交易，上演蜜月行情，以盤中高點776元換算，漲幅更高達29.33％，幸運中籤的投資人，一張就可以賺17.6萬元。

2025-09-15 10:57
法說變法會！金居今嚇趴跌停　PCB族群熄火

法說變法會！金居今嚇趴跌停　PCB族群熄火

前波股價漲勢兇猛PCB三妖之一金居（8358）今（15）日再度開低走低，10點過後觸及210.5元跌停價位，跌停委賣達5千多張，成交量仍有4萬張，連續四天走跌，主要反映上周法說會，第二季匯兌損失1.09億元，侵蝕每股盈餘（EPS）0.4元的衝擊下，第二季EPS僅0.66元。

2025-09-15 10:35
336萬人期待！20檔台股ETF本周除息　15檔今最後上車日

336萬人期待！20檔台股ETF本周除息　15檔今最後上車日

台股ETF配息香，本周包括群益台灣精選高息(00919)在內20檔台股ETF即將除息，引發336.4萬名股民眾所期待，其中有高達15檔設定今（15）日為最後買進日，投資人躍躍欲試。

2025-09-15 09:33
救運價　卓越與雙子星聯盟各撤一條美西線、歐美線總減班率達12%

救運價　卓越與雙子星聯盟各撤一條美西線、歐美線總減班率達12%

2025-09-15 14:29
180萬電動車省稅6萬　電動車免貨物稅爭延至2030年

180萬電動車省稅6萬　電動車免貨物稅爭延至2030年

立法院新會期即將在本周五（19日）正式開議，財政部透露新會期優先修法案將針對電動車貨物稅、牌照稅免稅期延長5年至2030年12月31日止，以電動小客車進口時完稅價格180萬元的電動車估算，可省下約6萬元的稅金。

2025-09-15 14:05
快訊／台股收盤大跌117.48點　台積電跌5元至1255

快訊／台股收盤大跌117.48點　台積電跌5元至1255

台股今（15日）開高走低，加權指數終場大跌117.48點，以25357.16點作收，跌幅0.46％，成交量3974.48億元。

2025-09-15 13:46
智利強品登台一對一B2B商機媒合會　全面點燃台智雙邊新商機

智利強品登台一對一B2B商機媒合會　全面點燃台智雙邊新商機

台北市進出口公會(IEAT)與智利商務辦事處於上周五(12日)強強聯手，舉辦「2025智利強品登台：一對一B2B商機媒合會」。本次活動首度集結15家智利優質出口廠商，帶來新鮮水果、冷凍莓果與果乾、海鮮產品、葡萄酒與橄欖油等多元品項，為台灣市場注入嶄新商機。

2025-09-15 12:35
韓國放棄調降資本利得稅門檻　韓股衝破3400點連4個交易日創新高

韓國放棄調降資本利得稅門檻　韓股衝破3400點連4個交易日創新高

台股今（15）日漲勢熄火，不過韓國綜合股價指數（KOSPI）卻在當地政府宣布放棄調降資本利得稅門檻下迎來外資回頭加碼，開盤15分鐘即突破3400點關卡，連續第4個交易日創下歷史新高。

2025-09-15 11:32

讀者迴響

熱門新聞

石垣島客貨輪10月下旬開航　票價約為機票半數、免費住宿

法說變法會！金居今嚇趴跌停　PCB族群熄火

台積電飆天價張忠謀身價飆破1576億　「老戰友」曾繁城破371億

抽中拼賺43萬！林百里「金孫」達明申購周二起跑　報酬率180%

國泰資產管理高峰會登場

00982A息利雙收創業界首例　投資人樂喊「發財新歡」

存2千萬爽退休！55歲男1個月就後悔求公司：讓我回去

擁7千萬存款！78歲老翁晚年生活卻超淒涼

336萬人期待！20檔台股ETF本周除息　15檔今最後上車日

機票怎麼買最划算？專家揭5大省錢技巧

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366