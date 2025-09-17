國巨：芝浦電子正式支持公開收購案　時間延長至10/3

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

國巨（2327）在公開收購芝浦電子（Shibaura Electronics）的進程中迎來重大突破。日本媒體報導，芝浦電子正式支持國巨的收購案，並建議股東參與投標。國巨表示，此次合作將帶來強化海外業務及擴展產品線的綜效，並為雙方創造更具前景的未來。

芝浦電子在公告中表示，支持國巨的收購提案，並評估合作可促進企業發展。根據日本法規，因收購案條件調整，國巨延長公開收購期限至10月3日，以保障股東有足夠時間審慎處理此進展。芝浦電子也承諾，收購完成後將保留法人資格，並維持經營獨立性與現有員工雇用。

國巨指出，此次芝浦電子改變立場，源自雙方數月來深入交流及建設性互動。芝浦電子認同合作所能實現的綜效，並相信這將為自身及員工開創更具前景的未來。國巨對此表示欣慰，並期待雙方攜手推動業務成長及產品創新，拓展全球市場。

國巨自今年5月以每股6200日圓展開收購芝浦電子股權，面對日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）的競爭，國巨在8月調高收購價格至每股7130日圓。9月初，國巨已獲日本外國直接投資（FDI）許可，預計第3季完成作業。芝浦電子主要產品包括NTC熱敏電阻及各類感測元件，此次合作將助力其技術與市場拓展。