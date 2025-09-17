ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

R17世運站東側A5街廓公辦都更　打造高雄半導體產業聚落新核心

R17世運站東側A5街廓公辦都更 打造高雄半導體產業聚落新核心（圖／高雄市政府提供）

▲楠梓產業園區為南部半導體S廊帶關鍵樞紐，型塑高雄科技產業新聚落。（圖／高雄市政府提供）

財經中心／綜合報導

高雄市政府近年來與中央攜手合作，推動半導體S廊帶，展現出強勁產業升級與都市轉型動能，除推動多項經濟、產業、交通、環保及城市治理方面變革，引進全球半導體龍頭台積電投資興建先進晶圓製程產線，並結合陽明交大、清大高雄校區，打造完整科技產業生態系，成功吸引民間企業投資，113年簽約民間投資公辦都更、BOT、捷運聯合開案件達10案、經財政部認列民間投資金額493億元，榮登去年全國招商王，今年預計再簽約14案，民間投資金額預估突破900億。

因應楠梓產業園區啟用後商務發展需求，市府與中央攜手加速推動原高雄煉油廠轉型，112年4月發布細部計畫，將其納入TOD(Transit-Oriented Development)框架，並將捷運世運站R17東南側A5、A6街廓（約2.45公頃）劃定為都市更新地區，規劃立體人行公共空橋串聯R17，讓更新基地商務居住人口直接出入捷運站，讓生活環境更加舒適，有效結合經濟部循環技術專區，強化地方生活與楠梓產業園區連結。

R17世運站東側A5街廓公辦都更 打造高雄半導體產業聚落新核心（圖／高雄市政府提供）

▲R17世運站東側A5街廓公辦都更結合經濟部循環技術專區，強化地方生活與楠梓產業園區連結（圖／高雄市政府提供）

隨著台積電高雄廠興建及量產，預估將創造超過7,000個高科技工作、逾2萬個營建工作機會，助力地方繁榮，高市府於捷運R17世運站東側A5街廓辦理公辦都市更新招商，提供半導體及AI相關產業商辦及住宿使用。未來完工後除提供A級商辦及員工住宅供半導體、AI產業進駐使用外，低樓層更可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋直接連通R17世運站，帶動楠梓產業園區周邊生活機能發展，創造優質便捷之大眾運輸生活圈。

考量美國對等關稅政策影響國內外投資環境，針對國際投資環境變化、產業發展不確定性及牽動供應鏈整體布局等因素，為確保A5街廓公辦都市更新案能如實如質達成目標，以及為利業界招商評估之作業周延，本案申請期限至114年12月5日止，邀請各界投資人踴躍參與評估。

R17世運站東側A5街廓公辦都更 打造高雄半導體產業聚落新核心（圖／高雄市政府提供）

▲聯開案基地位置優良、交通便利，離台積電楠梓廠僅1.5公里-模擬圖。（圖／高雄市政府提供）

本次開發基地位於經濟部「循環技術暨材料創新研發專區」，鄰近捷運紅線世運站，配合行政院「循環經濟推動方案」與落實「大南方新矽谷推動方案」串連南部半導體產業S廊帶，發展高密度及整合型商業服務設施，總開發量體約3.8萬坪，預計可提供作為商務服務、員工住宿、休閒公益性設施，並提供企業安家計畫基地，為地區發展創造多贏。

聯開案基地距離台積電楠梓廠1.5公里，離捷運R17世運站僅150公尺，土地面積13,884平方公尺，建蔽率50%、容積率300%，經公告劃定為更新地區，容積最高可再提升至法定容積之1.5倍，中油已依都市計畫規定將土地捐贈為高雄市所有，並由捷運局依都市更新條例，公開評選委託都市更新事業機構為實施者，本案需於申報開工日起4年完工，滿足台積電量產期程及周邊相關產業需求。(高雄市政府廣告)

關鍵字： 高雄R17世運站公辦都更高雄半導體產業楠梓產業園區半導體S廊帶高雄科技台積電高雄廠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」

推薦閱讀

快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

受到於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，美元走弱，新台幣匯價在開盤10分鐘升破30元整數大關，最高匯價來到29.984，強升1.17角，睽違一個月再見「29」字頭。

2025-09-17 10:21
金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

受惠於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，現貨黃金價格在紐約盤16日一舉升破了每盎司3700美元，再創歷史新高。根據《CNBC》報導指出，美國銀行表示，如果Fed明日如市場預期降息，黃金將成為贏家。

2025-09-17 10:03
63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑　10／15入帳

63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑　10／15入帳

資產規模1531億元、擁有63萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（17）日除息，每股配發0.08元，昨（16）日收盤價18.39元，今（17）日除息參考價為18.31元，今日股價最高來到18.4元，完成填息走勢，惟伴隨台股跌勢擴大，股價填息後翻黑，另股息分配發放日10月15日。

2025-09-17 10:01
獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

投資圈傳出曾有「外資天后」之稱、國泰金控（2882）投資長程淑芬因個人因素有意去職，《ETtoday》記者致電給國泰金總經理李長庚求證，李長庚回應表示「她目前是在工作調整中」。

2025-09-17 06:00
新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％　抽中現賺28萬元

新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％　抽中現賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44.7％，投資人若幸運中籤，一張有望獲利超過28萬元。

2025-09-17 10:41
中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

中國近日表示，經過初步調查，發現美國晶片大廠輝達（NVIDIA）違反反壟斷法。輝達16日回應，強調公司在各方均遵守法律，並將持續與相關政府單位合作。這起事件被視為美中在半導體領域持續角力的最新發展。

2025-09-17 10:14
半導體新兵漢測今登錄興櫃　衝700元大漲657%

半導體新兵漢測今登錄興櫃　衝700元大漲657%

半導體晶圓測試大廠漢民測試系統（7856、簡稱漢測）今（17）日以參考價100元登錄興櫃市場交易，由於2025年上半年獲利已提前改寫年度新高，開盤即跳空大漲至188元，漲勢一路向上竄升，最高飆漲至757元，大漲657%。

2025-09-17 12:10
輝達投資加持！　佳能「機器人題材」今除權息填逾5成

輝達投資加持！　佳能「機器人題材」今除權息填逾5成

能率集團布局機器人新領域，投資美國Agility Robotics，獲得輝達加持，集團中佳能（2374）昨日在除權息前一天交易日攻上107元漲停價，為今（17）日除權息添上好彩頭，今日早盤攻上101元，填權息約5成。

2025-09-17 11:31
國際加盟產業雙軸轉型論壇19日登場　聚焦永續、驅動品牌國際化

國際加盟產業雙軸轉型論壇19日登場　聚焦永續、驅動品牌國際化

面對全球市場快速變化，永續經營（ESG）與數位轉型（AI）已成為品牌突圍的關鍵能力。為協助台灣連鎖品牌在國際舞台站穩腳步，經濟部商業發展署、台灣連鎖加盟促進協會與中國生產力中心將於9月19日（五）至9月20日（六），在「台北國際連鎖加盟大展」舞台區舉辦2025國際加盟產業雙軸轉型論壇。

2025-09-17 10:56
快訊／台積電跌10元至1270　台股開盤下跌86點

快訊／台積電跌10元至1270　台股開盤下跌86點

美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以25543.91點開出，指數下跌85.73點，跌幅0.33％。

2025-09-17 09:01

讀者迴響

熱門新聞

大樂透獨得1億投注站曝光　老闆娘怕「鎮店之寶」喪失法力

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

即／大樂透1億一注獨得！北市誕生億萬富翁

金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

勞退新制退休金　最划算領法曝光

快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

轉帳匯款秀部分戶名　32家金融機構9月上線、年底ATM跟進

美股三大指數開高走低　道瓊跌150點

RTX6000D晶片中國不買帳！　輝達年底恐面臨逾百萬顆龐大庫存

謝金河吐槽巴菲特！　舉台積電為例：投資路沒有神仙

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366