R17世運站東側A5街廓公辦都更　打造高雄半導體產業聚落新核心

▲楠梓產業園區為南部半導體S廊帶關鍵樞紐，型塑高雄科技產業新聚落。（圖／高雄市政府提供）

財經中心／綜合報導

高雄市政府近年來與中央攜手合作，推動半導體S廊帶，展現出強勁產業升級與都市轉型動能，除推動多項經濟、產業、交通、環保及城市治理方面變革，引進全球半導體龍頭台積電投資興建先進晶圓製程產線，並結合陽明交大、清大高雄校區，打造完整科技產業生態系，成功吸引民間企業投資，113年簽約民間投資公辦都更、BOT、捷運聯合開案件達10案、經財政部認列民間投資金額493億元，榮登去年全國招商王，今年預計再簽約14案，民間投資金額預估突破900億。

因應楠梓產業園區啟用後商務發展需求，市府與中央攜手加速推動原高雄煉油廠轉型，112年4月發布細部計畫，將其納入TOD(Transit-Oriented Development)框架，並將捷運世運站R17東南側A5、A6街廓（約2.45公頃）劃定為都市更新地區，規劃立體人行公共空橋串聯R17，讓更新基地商務居住人口直接出入捷運站，讓生活環境更加舒適，有效結合經濟部循環技術專區，強化地方生活與楠梓產業園區連結。

▲R17世運站東側A5街廓公辦都更結合經濟部循環技術專區，強化地方生活與楠梓產業園區連結（圖／高雄市政府提供）

隨著台積電高雄廠興建及量產，預估將創造超過7,000個高科技工作、逾2萬個營建工作機會，助力地方繁榮，高市府於捷運R17世運站東側A5街廓辦理公辦都市更新招商，提供半導體及AI相關產業商辦及住宿使用。未來完工後除提供A級商辦及員工住宅供半導體、AI產業進駐使用外，低樓層更可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋直接連通R17世運站，帶動楠梓產業園區周邊生活機能發展，創造優質便捷之大眾運輸生活圈。

考量美國對等關稅政策影響國內外投資環境，針對國際投資環境變化、產業發展不確定性及牽動供應鏈整體布局等因素，為確保A5街廓公辦都市更新案能如實如質達成目標，以及為利業界招商評估之作業周延，本案申請期限至114年12月5日止，邀請各界投資人踴躍參與評估。

▲聯開案基地位置優良、交通便利，離台積電楠梓廠僅1.5公里-模擬圖。（圖／高雄市政府提供）

本次開發基地位於經濟部「循環技術暨材料創新研發專區」，鄰近捷運紅線世運站，配合行政院「循環經濟推動方案」與落實「大南方新矽谷推動方案」串連南部半導體產業S廊帶，發展高密度及整合型商業服務設施，總開發量體約3.8萬坪，預計可提供作為商務服務、員工住宿、休閒公益性設施，並提供企業安家計畫基地，為地區發展創造多贏。

聯開案基地距離台積電楠梓廠1.5公里，離捷運R17世運站僅150公尺，土地面積13,884平方公尺，建蔽率50%、容積率300%，經公告劃定為更新地區，容積最高可再提升至法定容積之1.5倍，中油已依都市計畫規定將土地捐贈為高雄市所有，並由捷運局依都市更新條例，公開評選委託都市更新事業機構為實施者，本案需於申報開工日起4年完工，滿足台積電量產期程及周邊相關產業需求。(高雄市政府廣告)