謝金河：全球股市都在衝浪　每個市場都有亮點企業

二○二五年駛過四分之三，川普揮舞關稅大刀，在四月造成全球股市崩跌，隨後在他的豁免操作下，全球股市一邊談判、一邊大漲，進入第三季末，全球股市紛紛創新高，例如領航全球的美國股市，道瓊從三六六一一．七八漲到四六一三七．二，標普五○○從四八三五．○四到六六○○．二一，Nasdaq從一四七八四．○三到二二一八二．三四，費城半導體指數從三三八八．六二漲到六○三三．五三，美國各大指數都飆上了歷史高價。

文／謝金河

中日韓股市皆驚艷

再看全球其他國家，例如台股在四月九日最慘跌到一七三○六．九七，那個時候台股連續三天大跌，很多人如驚弓之鳥，如今加權指數來到二五五四一．四四，台灣才經歷了大罷免的政治撞擊，對等關稅也還沒有談定，二三二條款也芒刺在背，但台股依然在台積電、台達電領航下，不斷地創出新高價，而且是每個市場都在寫傳奇。

例如，這次到南韓參訪，十二日我們入住明洞的艾美酒店，那天吃完晚飯，我們只能在離飯店不遠的地方下車，徒步走回飯店，原來是有人在中國大使館附近示威抗議，我們住的酒店正好在中國大使館旁邊，南韓今年先是經歷了尹錫悅的「戒嚴震撼」，六月三日南韓選舉大統領，李在明當選，南韓股市從此走上康復之路。川普的關稅震撼，南韓股市跌到二二八四．七二，六月四日李在明就職，南韓股市從二七三四．○二起漲，這次跑到三四○七．二三，成了亞洲最亮眼的市場，從戒嚴失敗、總統被拘押，到總統大選，加上川普關稅，南韓股市走出了李在明驚奇。

日本也有同樣的故事，汽車輸美一開始就受到川普關稅的驚嚇，石破茂赴美談判如履薄冰，日經指數一度慘跌到三○九七二．七四，後來日本關稅談妥定在十五％，日經指數又衝破歷史新高來到四四八八四．○二，引領日本股市大漲的一個是軍工股，三菱重工從二一八一日圓大漲到一四○一五日圓，在一拆十後，又由一二三四日圓漲到二一二四日圓，川崎重工從二○二七漲到一一五四○日圓，石川島播磨（ＩＨＩ）從六四六五漲到一八○五○日圓，巴菲特青睞的五大商社股價漲幅都很驚人。

除了日、韓，台灣的投資人也很關切的深滬港股市都在川普時代大翻身，中國股市在二○一五年救市失敗，從此跌入十年熊市，去年九月長假前夕，中國人行祭出八千億人民幣救市，當時恆大經濟學家任澤平喊出「開盤即收盤」，沒想到國慶日長假後開市，股市開高瞬間又下跌，如今再經歷新的一年，深滬港股市在川普關稅大刀威脅下步步走高，最早走出谷底的是香港股市，恆生指數從一四七九四．一六跑到二六五八五．○五，港股恆生指數二五年漲幅一度稱冠亞洲，國企指數也從最谷底的四九四三．二四拉升到九四四○．七七。

寒武紀搖身變中國版輝達

每一個市場都出現一些傳奇，今年港股大漲，第一號黑馬是泡泡瑪特，Labubu大熱賣，泡泡瑪特上半年交出四七億港元淨利，股價從九．九五港元拉升到三三九．五港元；小米上半年獲利大漲一八○億港元，股價也從八．三一大漲到六一．四五港元。來自中國的大型科技股從騰訊、阿里巴巴、心動公司到萬用數據等都發動驚人漲勢。（全文未完）

