ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

PCB入秋轉涼了？金居法說後跌停　聲量越大期望越空

圖／先探投資週刊 提供

金居法說會後，股價打入跌停，連帶族群全面重挫，是利多出盡還是短線漲多拉回？或許從八月中的定穎投控走勢可略知一二。

文／黃冠豪

九月邁入秋季，台股近期的熱門ＰＣＢ族群，好像也跟著入秋。金居在七月八日自五六．三元起漲，兩個月後最高來到二七八．五元，漲幅近五倍，最戲劇性的一天是九月十二日法說會，當天開盤後隨即翻黑，最低來到二三二元、跌幅近七％，隨著上午十一時法說會進行，股價聞訊翻紅大漲，半小時內一路拉升至二七一元，離漲停板只差一％，以為要氣勢如虹漲停時，股價隨即下殺，形成一座「Ａ」型山峰，最低下殺至二三○元破底，法說會後的下一個交易日，十時出頭股價就跌停鎖住，近日大漲的昇貿、亞泰金屬、定穎投控、尖點都在九月十五日紛紛大跌。

法說會利多出盡？

[廣告]請繼續往下閱讀...

九月十五日台股ＰＣＢ大跌，而國際類股大多小跌，銅冠銅箔下跌二．八％，生益電子跌三．五％，臻鼎ＫＹ子公司鵬鼎控股跌二．六％，值得注意的是臻鼎已經連吞十二根黑Ｋ，股價回檔十四％；而鼎炫ＫＹ的子公司隆揚電子跌二．六％，隆揚電子自八月二十九日高點八一．五人民幣，目前已回檔兩成；日股十五日休市，不過十二日的三井金屬下跌四．四％。

回到金居法說會，究竟什麼原因導致股價劇烈波動？首先，第二季ＥＰＳ為○．六六元，受匯兌損失一．○九億元影響，使ＥＰＳ減少○．四元，即使如此，表現仍較去年同期佳，下半年獲利數字將優於上半年。第二，隨著明年AMD新晶片Venice、明年底Intel新平台Oak Stream陸續推出，換代至PCIe Gen 6的對應材料已測試超過兩年，今年下半年將陸續出貨。

第三，明年將擴大HVLP4/5（第四代、第五代高頻超低輪廓）高階銅箔產能，市場預期HVLP4明年第一季的需求量約四○○到六○○噸，明年第二季提升至八○○至一○○○噸，供需缺口預估為五○○到六○○噸，明年下半年需求量上看一五○○噸，缺口將進一步擴大。第四，至於HVLP5則尚在研發階段，目標明年下半年推出。按照目前的產品規格，H100廣泛採用HVLP3，而HVLP4於第四季進入生產驗證階段，明年第一季ASIC、AI等新一代伺服器將大規模導入HVLP4，製程的困難度較高，從第三代轉到第四代的產能損耗率在三成以上，價格將高於第三代。

是短線拉回嗎？

換句話說，金居未來將以產品升級為主軸；並於八月底宣布停產LP310、LP410、RT311三款傳統產品線，專注於高階產品的研發與生產，產品組合持續優化，獲利率可望持續改善。材料認證的門檻很高，晶片廠、材料廠、系統組裝廠、ＰＣＢ板廠與終端客戶皆須參與銅箔認證，評估範圍包括信賴性、匹配性、電性等，評估過程長，產業進入門檻高；另外，過去的HTE、RTF都是單一劑配方，HVLP需要多項技術，且對設備精度要求更高，第一代和第二代的HVLP技術相對成熟，第三、第四代HVLP的門檻較高，應用於二六層、三○層以上的高階板。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2370期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

推薦閱讀

谷月涵示警！台美股市過熱　聯準會降息引發獲利了結賣壓

谷月涵示警！台美股市過熱　聯準會降息引發獲利了結賣壓

反映聯準會降息，熱錢簇擁下，台股創下25664.81點新高，有「台灣先生」稱號的聚界潔能董事長長谷月涵（Peter Kurz）今（17）日出席台台北龍門扶輪社活動認為，台、美股市超過歷史位置有過熱跡象，惟資金行情推動下仍將穩定向上，一旦聯準會降息，也許股市會用下跌來反映；此外，最快明年要提防AI泡沫化。

2025-09-17 15:38
快訊／6萬股民喜迎！00946月配0.058元平次高　10／7除息

快訊／6萬股民喜迎！00946月配0.058元平次高　10／7除息

擁有近6萬股民的台股月配型ETF群益科技高息成長（00946）今（17）日公告最新配息，每股配發0.058元，以今日收盤價10.16元估計，年化分配率達6.85%，接近7%，預計10月7日除息，10月31日入帳。

2025-09-17 16:05
多機組故障檢修　台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難

多機組故障檢修　台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難

台電林口電廠1號機16日因破管停機檢修，今（17）日白天尖峰備轉容量率僅9.06%，亮出供電黃燈，代表系統供電吃緊，由連日高溫，夜尖峰用電情況備受關切，台電直言，估今晚夜尖峰備轉容量率要維持6%有一定挑戰與困難。

2025-09-17 14:08
半導體新兵漢測今登錄興櫃　衝700元大漲657%

半導體新兵漢測今登錄興櫃　衝700元大漲657%

半導體晶圓測試大廠漢民測試系統（7856、簡稱漢測）今（17）日以參考價100元登錄興櫃市場交易，由於2025年上半年獲利已提前改寫年度新高，開盤即跳空大漲至188元，漲勢一路向上竄升，最高飆漲至757元，大漲657%。

2025-09-17 12:10
金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

受惠於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，現貨黃金價格在紐約盤16日一舉升破了每盎司3700美元，再創歷史新高。根據《CNBC》報導指出，美國銀行表示，如果Fed明日如市場預期降息，黃金將成為贏家。

2025-09-17 10:03
63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑　10／15入帳

63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑　10／15入帳

資產規模1531億元、擁有63萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（17）日除息，每股配發0.08元，昨（16）日收盤價18.39元，今（17）日除息參考價為18.31元，今日股價最高來到18.4元，完成填息走勢，惟伴隨台股跌勢擴大，股價填息後翻黑，另股息分配發放日10月15日。

2025-09-17 10:01
獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

投資圈傳出曾有「外資天后」之稱、國泰金控（2882）投資長程淑芬因個人因素有意去職，《ETtoday》記者致電給國泰金總經理李長庚求證，李長庚回應表示「她目前是在工作調整中」。

2025-09-17 06:00
新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％　抽中現賺28萬元

新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％　抽中現賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44.7％，投資人若幸運中籤，一張有望獲利超過28萬元。

2025-09-17 10:41
快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

受到於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，美元走弱，新台幣匯價在開盤10分鐘升破30元整數大關，最高匯價來到29.984，強升1.17角，睽違一個月再見「29」字頭。

2025-09-17 10:21
中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

中國近日表示，經過初步調查，發現美國晶片大廠輝達（NVIDIA）違反反壟斷法。輝達16日回應，強調公司在各方均遵守法律，並將持續與相關政府單位合作。這起事件被視為美中在半導體領域持續角力的最新發展。

2025-09-17 10:14

讀者迴響

熱門新聞

大樂透獨得1億投注站曝光　老闆娘怕「鎮店之寶」喪失法力

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

即／大樂透1億一注獨得！北市誕生億萬富翁

金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

半導體新兵漢測今登錄興櫃　衝700元大漲657%

勞退新制退休金　最划算領法曝光

轉帳匯款秀部分戶名　32家金融機構9月上線、年底ATM跟進

谷月涵示警！台美股市過熱　聯準會降息引發獲利了結賣壓

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

多機組故障檢修　台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難

RTX6000D晶片中國不買帳！　輝達年底恐面臨逾百萬顆龐大庫存

美股三大指數開高走低　道瓊跌150點

謝金河吐槽巴菲特！　舉台積電為例：投資路沒有神仙

3檔台股ETF大換血　席捲224億資金

航空雙雄獲美系外資首評！　1關鍵長榮航「加碼」但華航「中立」

三商家購攜手雲創通訊合作　全台800家美廉社電子價卡全面上線

石垣島客貨輪10月下旬開航　票價約為機票半數、免費住宿

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366