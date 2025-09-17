快訊／6萬股民喜迎！00946月配0.058元平次高　10／7除息

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲台股示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有近6萬股民的台股月配型ETF群益科技高息成長（00946）今（17）日公告最新配息，每股配發0.058元，以今日收盤價10.16元估計，年化分配率達6.85%，接近7%，預計10月7日除息，10月31日入帳。

