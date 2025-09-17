谷月涵示警！台美股市過熱 聯準會降息引發獲利了結賣壓

反映聯準會降息，熱錢簇擁下，台股創下25664.81點新高，有「台灣先生」稱號的聚界潔能董事長長谷月涵（Peter Kurz）今（17）日出席台台北龍門扶輪社活動認為，台、美股市超過歷史位置有過熱跡象，惟資金行情推動下仍將穩定向上，一旦聯準會降息，也許股市會用下跌來反映；此外，最快明年要提防AI泡沫化。

快訊／6萬股民喜迎！00946月配0.058元平次高 10／7除息

擁有近6萬股民的台股月配型ETF群益科技高息成長（00946）今（17）日公告最新配息，每股配發0.058元，以今日收盤價10.16元估計，年化分配率達6.85%，接近7%，預計10月7日除息，10月31日入帳。

多機組故障檢修 台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難

台電林口電廠1號機16日因破管停機檢修，今（17）日白天尖峰備轉容量率僅9.06%，亮出供電黃燈，代表系統供電吃緊，由連日高溫，夜尖峰用電情況備受關切，台電直言，估今晚夜尖峰備轉容量率要維持6%有一定挑戰與困難。

半導體新兵漢測今登錄興櫃 衝700元大漲657%

半導體晶圓測試大廠漢民測試系統（7856、簡稱漢測）今（17）日以參考價100元登錄興櫃市場交易，由於2025年上半年獲利已提前改寫年度新高，開盤即跳空大漲至188元，漲勢一路向上竄升，最高飆漲至757元，大漲657%。

金價衝破3700美元刷新高！ 專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

受惠於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，現貨黃金價格在紐約盤16日一舉升破了每盎司3700美元，再創歷史新高。根據《CNBC》報導指出，美國銀行表示，如果Fed明日如市場預期降息，黃金將成為贏家。

63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑 10／15入帳

資產規模1531億元、擁有63萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（17）日除息，每股配發0.08元，昨（16）日收盤價18.39元，今（17）日除息參考價為18.31元，今日股價最高來到18.4元，完成填息走勢，惟伴隨台股跌勢擴大，股價填息後翻黑，另股息分配發放日10月15日。

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長 總座證實「調整中」

投資圈傳出曾有「外資天后」之稱、國泰金控（2882）投資長程淑芬因個人因素有意去職，《ETtoday》記者致電給國泰金總經理李長庚求證，李長庚回應表示「她目前是在工作調整中」。

新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％ 抽中現賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44.7％，投資人若幸運中籤，一張有望獲利超過28萬元。

快訊／新台幣匯率強升逾1角！ 再見「29」字頭

受到於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，美元走弱，新台幣匯價在開盤10分鐘升破30元整數大關，最高匯價來到29.984，強升1.17角，睽違一個月再見「29」字頭。

中國控輝達違反反壟斷法 公司聲明：遵守所有法律

中國近日表示，經過初步調查，發現美國晶片大廠輝達（NVIDIA）違反反壟斷法。輝達16日回應，強調公司在各方均遵守法律，並將持續與相關政府單位合作。這起事件被視為美中在半導體領域持續角力的最新發展。